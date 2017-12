Izrael najavio napuštanje Unesko

Izrael je saopštio da napušta Unesko navodeći kao razlog "sistematske napade" te organizacije na jevrejsku državu.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Izraela Emanuel Nahson rekao je da je odluka bazirana na, kako je naveo, pokušajima te organizacije "da odvoji jevrejsku istoriju od Izraela".

On je rekao da će zvanično pismo o istupanju biti podneto pre kraja godine i da će Izrael napustiti organizaciju do kraja 2018. godine, prenosi AP.



Ranije ove godine, SAD su saopštile da istupaju iz Uneskoa, takođe tada navodeći slične razloge.



Izrael se, navodi agencija, dugo žalio na kontinuirano anti-izraelska osećanja unutar Uneskoa, gde su Izrael i saveznici te zemlje u manjini u odnosu na arapske države i njihove saveznike.



Nedavne rezolucije koje je ova organizacija donela izazvale su ogromno nezadovoljstvo Izraela koji ih je video kao rezolucije koje umanjuju duboke jevrejske veze sa Jerusalimom i biblijskim gradom Hebronom.



Pismo o napuštanju će biti podneto odmah posle Božića, a na osnovu pravila organizacije, Izrael će je zvanično napustiti 31. decembra 2018, odnosno godinu dana nakon toga. To znači da će i SAD i Izrael izaći iz Uneska krajem sledeće godine.



Tu odluku je Netanjahu doneo posle niza razgovora u kojima je glavna tema centru bilo da Izrael neće da ostavi SAD same u tom potezu.



Povlačenje ne sprečava Izrael da zatraži da kasnije bude posmatrač u Unesku, kao što su najavile i SAD.



"SAD napuštaju Unesko zbog Izraela i naša je moralna dužnost da osiguramo da to ne učine same", rekao je ambasador Karmel Šama-Hakoen, dodavši tvrdnju da Unesko predvode arapske zemlje i da je ta organizacija "poznata po licemerju, huškanju i lažima" protiv Izraela i jevrejskog naroda, i da "zagađuje svoje osnovne uzvišene vrednosti politizacijom i diplomatskim terorom koji se nekad graniči s antisemitizmom".



Ipak, on je rekao da Izrael ne zatvara vrata i poziva novo rukovodstvo te organizacije UN da sprovede reforme.



U julu je Unesko glasao za rezoluciju kojom je Grobnica patrijarha u podeljenom gradu Hebronu na Zapadnoj obali proglašena za palestinsko nasleđe. To je jevrejsko svetilište o kojem su, po jevrejskom verovanju, sahranjeni jevrejski "praočevi i pramajke", a tu se nalazi i džamija Ibrahimi.



U oktobru, kada su SAD najavile da se povlače, Izrael je navodno bio zatečen, odnosno nije bilo koordinacije dve zemlje saveznice o tom potezu.



Podsetimo, u četvrtak Generalna skupština Ujedinjenih nacija je ubedljivom većinom izglasala rezoluciju kojom se američka administracija indirektno poziva da povuče odluku o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela. Među 128 država koje su bile za našle su se četiri stalne članice Saveta bezbednosti, Kina, Rusija, Francuska i Velika Britanija, ali i Nemačka, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Albanija… Protiv je, osim SAD i Izraela, glasalo još sedam zemalja, 35 ih je bilo uzdržano, a 21 nije učestvovala.