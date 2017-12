Moon: SAD razmatra prijedlog o odgađanju vježbi u Pjongčangu

Washington razmatra prijedlog Seula o odgađanju zajedničkih vojnih vježbi do završetka Zimskih olimpijskih igara u južnokorejskom gradu Pjongčangu, izjavio je predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in (Mun Džae In).

On je tokom intervjua za NBC rekao da je moguće da se razmotri opcija odgađanja vojnih vježbi i da će odluka o tome zavisiti od ponašanja Sjeverne Koreje u periodu pred početak sportske manifestacije.

"Ukoliko Sjeverna Koreja prestane sa provokacijama uoči Olimpijskih igra u Pjongčangu, to će u velikoj mjeri pomoći sigurnom održavanju Zimskih olimpijskih igara", rekao je Moon.

Istakao je da bi takvo ponašanje doprinijelo i stvaranju atmosfere za održavanje pregovora između Južne i Sjeverne Koreje, kao i pregovora između Pjongjanga i Washingtona.

Moon je nakon zvaničnog intervjua još jednom naglasio da će vježbe biti odgođene ukoliko Pjongjang prestane sa provokacijama.

"S obzirom na to da je olimpijada međunarodni događaj i da nuklearno pitanje Sjeverne Koreje stvara globalnu krizu, prirodno je jedino to da uložimo napore da pronađemo rješenje kroz organizovanje Olimpijskih igara, ukoliko je to neophodno", naglasio je Mun.

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump (Tramp) je u više navrata upozorio na moguće vojno rješenje, a nedavno je uvrstio Sjevernu Koreju na listu zemalja koje podržavaju terorizam, što otvara put uvođenju novih sankcija.