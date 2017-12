Posljednji pokušaj terorističkog napada u New Yorku desio se 11. decembra 2017. na glavnoj njujorškoj autobuskoj stanici za vrijeme jutarnje gužve. Akayed Ullah (27), imigrant iz Bangladeša, povrijeđen je pri pokušaju detonacije improvizirane bombe na Port Authority stajalištu na Manhattanu. On je naveo da je napad htio izvesti kao odmazdu za američke napade na tzv. Islamsku državu, javili su američki mediji. U videu su prikazani teroristički napadi u New Yorku u posljednjih sedam godina.