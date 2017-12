Vulin u Sarajevu: Cilj Srbije stabilna i mirna BiH

Ministar obrane Srbije Aleksandar Vulin boravio je danas u posjeti Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je razgovarao sa bh. ministricom obrane Marinom Pendeš.

Oboje ministara izrazilo je zadovoljstvo na polju dosadašnje suradnje, ističući kako su otvorili određena pitanja kojim će se baviti sljedeće godine.

Pendeš je rekla da će se u sljedećoj godini raditi na području školovanja, odnosno razmjene časnika, te će se fokusirati i na bolju suradnju u odgovorima na prirodne katastrofe i nesreće.

"Mislim da smo se zajednički usuglasili da je mir, sigurnost i stabilnost na području Jugoistočne Europe zajedničko za obje zemlje. Također, da imamo izvrsnu suradnju u okviru regionalnih foruma u kojem sudjeluju naši načelnici oružanih snaga i ministri obrane, te smo se usuglasili da imamo i bolju suradnju u pogledu javnih nabavki", istakla je Pendeš.

Ministar Vulin je istakao kako je Republici Srbiji od najvećeg interesa stabilna, snažna i uspješna Bosna i Hercegovina, u kojoj se ljudi i narodi dobro osjećaju, te koja se razvija.

"Dogovorili smo se da trebamo imati zajednički odgovor kada su u pitanju prirodne katastrofe koje pogađaju čitav naš region, da je dobro što učestvujemo u mirovnim misijama, da je važno da obratimo pozornost na migrantsku krizu, da vodimo računa o svim asimetričnim pretnjama koje pogađaju čitav svet", istakao je Vulin.

Aleksandar Vulin se osvrnuo i na nedavne izjave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji je izjavio kako će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo.

"Kada čujete takvu izjavu onda morate da reagujete. Država ozbiljno reaguje tako što sazove svoje najodgovornije ljude. Ja ću vas podsjetiti da je prošlo dvije godine od pokušaja ubojstva na Aleksandra Vučića u Srebrenici. Još uvek niko nije za to kažnjen, još uvek se pravimo kao da se to nije ni desilo. Da se to desilo na teritoriju Srbije, mi bismo učinili sve da se dođe do istine. Taj Aleksandar Vučić nije od toga napravio nikakav prostor za pogoršanje odnosa između naših zemalja", naglasio je Vulin.

Oboje ministara također su istakli kako su svi planovi dvije zemlje planirani za ovu godinu realizirani.

Ministar Vulin je je pozvao ministricu Pendeš da uzvrati posjetu dolaskom u Beograd.