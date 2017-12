Orkan na Bjelašnici, u celoj BiH olujni vetar

Na planini Bjelašnici iznad Sarajeva sinoć je duvao vetar brzine od 144 kilometra na čas, što spade u kategoriju orkana, saopšteno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Beta.



Na Boforovoj skali taj vetar prema svojoj jačini spada u orkan s obzirom na to da mu je brzina veća od 118 kilometara na čas.



Federalni hidrometeorološki zavod ranije je izdao upozorenje na olujne udare vetra od 10. do 12. decembra.



Najavljeno je da će udari vetra biti brzine od 60 do 80, a lokalno do 90 kilometara na čas.



Hidrometeoološki zavod Republike Srpske saopštio je da će na području ovog entiteta BiH danas biti vetrovito vreme uz jak, povremeno olujni vetar, posebno izražen na planinama i u Krajini.



Zbog naglog porasta temperature i jakog južnog vetra snežni pokrivač će se brzo topiti, a najviša dnevna temperature biće do 16 stepeni.