Bramerc: Mnoge žrtve još čekaju pravdu

Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc (Serge Brammertz) rekao je danas pred Savetom bezbednosti UN da je "teško ne složiti se" sa onima koji tvrde da Tribunal, koji se zatvara krajem ove godine, "nije postigao pomirenje u bivšoj Jugoslaviji", prenosi Beta.



"Kao što smo videli u prošle dve nedelje, zločini su ostavili rane koje još nisu zaceljene. Osuđene ratne zločine mnogi i dalje vide kao heroje, dok su žrtve i preživeli ignorisani i odbacivani. Mučne činjenice i dalje se otvoreno negiraju ili odbacuju ukazivanjem na zločine drugih", kazao je Bramerc u svom poslednjem izveštaju Savetu bezbednosti UN.



Postavljajući pitanje "zašto pomirenje ostaje značajan izazov i danas", glavni tužilac je kazao da je "realnost da i dalje ne postoji istinska volja u regionu da se prihvate ogromna zlodela iz prošlosti i da se krene napred", dodajući: "Nažalost, najviše među političkim liderima".



Bramerc je ocenio da "previše ljudi sluša ratne zločince koji se kriju iza tvrdnji o kolektivnoj odgovornosti".



"Nasuprot tome, mi smo uvek insistirali na principu individualne krivične odgovornosti. Činjenica je da zločine nisu počinili nacije, ni narodi, već pojedinci i, najviše, visoki politički i vojni lideri. Biću kristalno jasan: Nijedna zajednica ne snosi odgovornost za ono što su ti ljudi uradili. Njihova krivica je njihova i samo njihova", rekao je Bramerc.



On je podvukao i da "ostaje još mogo toga da se uradi", jer "mnoge žrtve još čekaju pravdu".



"Zemljama regiona je potrebna podrška, kao i do sada. One neće biti u stanju da ostvare pravdu i pomirenje same", rekao je Bramerc.



Glavni tužilac je rekao da Haški tribunal "ostavlja bogato i složeno nasleđe", jer su "mnoge žrtve i preživeli u izvesnoj meri videli zadovoljenje pravde za ogromna zla koja su propatili".



"Verujemo da su naši rezultati verodostojni", ocenio je Bramerc, navodeći da je Tribunal "značajno doprineo održavanju međunarodnog mira i bezbednosti".