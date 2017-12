Advokat: Praljak možda odavno planirao samoubistvo

Nika Pinter, pravna zastušnica bivšeg komandanta HVO-a Slobodana Praljka, izjavila je danas da je general možda, kada se uzmu u obzir njegovi raniji postupci, planirao samoubistvo davno pre nego što je proglašen krivim.

Pinterova je rekla agenciji AP da je Praljak zatražio od svoje porodice da ne prisustvuje ročištu u sredu, 29. novembra, i da je ostavio "pismo datirano na 2012. ili ranije, u kojem pominje kako njegova sahrana treba da izgleda".

"Danas mogu da izvedem nekakvu kombinaciju zaključaka o tome da je on imao plan u svojoj glavi i da je želeo da zaštiti svoju porodicu od toga da vidi tako nešto. Ali, to je samo moj zaključak. Za to nemam nikakve čvrste dokaze", rekla je Pinterova.

Praljak je popio otrov u sudnici Haškog tribunala i potom umro, nakon što mu je Žalbeno veće potvrdilo kaznu od 20 godina zatvora za ratne zločine tokom rata u BiH.