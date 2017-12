Bez dogovora Velike Britanije i EU o Brexitu

Velika Britanija i Evropska unija nisu uspele da postignu dogovor kako bi došli do novog nivoa pregovora o Brexitu, rekla je britanska premijerka Tereza Mej, a prenosi BBC.

Premijerka je dodala da su ostale razlike u vezi "nekoliko pitanja", da će razgovori biti nastavljeni pre kraja ove nedelje te da je "uverena da će zaključak biti pozitivan".

Kako navodi BBC, pregovori su propali zbog severnoirske Demokratske partije unionista (DUP) koja je negodovala zbog dogovora o granici sa Irskom.

Evropska unija je kao preduslov za početak pregovora o budućim odnosima istakla tri prioritetna područja u kojima se mora postići "dovoljan napredak" kako bi se započelo s drugom fazom pregovora -prava građana EU-a u Velikoj Britaniji nakon Brexita, finansijska nagodba i granični režim između Irske i Severne Irske.



S druge strane, Britanija je od početka tražila da se pregovori o razdruživanju i o budućim odnosima vode paralelno, želeći na taj način umiriti poslovne ljude koji ne mogu planirati svoje poslovanje bez jasnog uvida u kakvim će odnosima Britanija biti s EU nakon razvoda.



Izvori iz irske vlade kazali su ranije u ponedeljak da je Velika Britanija pristala da Severna Irska ostane "regulatorno usklađena" s Evropskom unijom nakon Brexita kako bi se izbegla 'tvrda' granica.



To po irskim izvorima znači da je Velika Britanija pristala zadržati na području Severne Irske propise koji se odnose na zajedničko evropsko tržište i carinsku uniju slične onima koji su sada na snazi kako u regulatornom smislu ne bi bilo razlike u odnosu na pravila koja su na snazi u Republici Irskoj, odnosno u Evropskoj uniji.



Severnoirski unionisti su naglasili da ne prihvataju poseban status Severne Irske u odnosu na ostatak Ujedinjenog Kraljevstva.



U okviru mirovnog procesa u Severnoj Irskoj postignut je sporazum o ukidanju fizičke granice između Irske i Severne Irske. Sporazum postignut na Veliki petak 1998. godine omogućio je slobodan protok ljudi, roba i usluga i doveo do visokog stepena integriranosti dve ekonomije i to bi bilo dovedeno u pitanje kada bi se ponovo uspostavile granične i carinske kontrole.

Republika Irska je “iznenađena i razočarana” činjenicom da britanska vlada nije bila u stanju da postigne sporazum za koji su u Dablinu verovali da je već zaključen o granici, kazao je premijer Leo Varadkar, prenosi Rojters.

“Imali smo jutros sporazum. Razočarani smo i iznenađeni da danas nije mogao da se zaključi ali biće nam drago da damo britanskoj vladi još vremena, ako joj je potrebno, kako bismo ga postigli narednih dana”, rekao je Varadkar na konferenciji za novinare u Dablinu.

On je dodao da pozicija Republike Irske ostaje nedvosmislena i da će prihvatiti promene samo ako njihova suština ostane ista.

London treba da dobije specijalni status koji bi mu omogoćio da ostanu unutar jedinstvenog evropskog tržišta i carinske unije, ukoliko se to dozvoli i Severnoj Irskj, napisao je gradonačelnik Sadik Kan na Tviteru. Sličan stav je izrazila i proindepentistička Nacionalna partija u Škotskoj i premijer Velsa Karvin Džouns.