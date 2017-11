Afganistan: U samoubilačkom napadu povrijeđeno 11 civila

Najmanje 11 afganistanskih civila povrijeđeno je u samoubilačkom bombaškom napadu u utorak u Pul-e-Alamu, prijestonici istočne pokrajine Logar, saopćio je lokalni zvaničnik.



"Eksplozija se desila u 11 sati i 10 minuta (po lokalnom vremenu) duž ceste u središnjem kvartu grada. Policijska i ambulantna vozila prebacila su povrijeđene u obližnje bolnice", izjavio je zvaničnik za Xinhuu pod uslovom da ostane anoniman.



Prema prvim informacijama, napad je izveo bombaš samoubica koji je imao za cilj lokalnog sigurnosnog zvaničnika, saopćio je izvor.



Nezvanični izvori izjavili su lokalnim medijima da je bombaš napao Mohammada Ayouba, zamjenika načelnika pokrajinske policije, ali da je on ostao neozlijeđen jer se nalazio u blindiranom vozilu.



Vojnici su okružili kvart kratko nakon eksplozije, sprečavajući ljude da se okupe u blizini mjesta napada iz straha da bi moglo doći do drugog bombaškog napada.



Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.