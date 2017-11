Zimbabve: Slavlje zbog kraja vladavine Roberta Mugabea

Hiljade stanovnika Zimbabvea preplavilo je u subotu ulice Hararea, mašući državnim zastavama, plešući i pevajući kako bi proslavili očekivani slom vladavine predsednika Roberta Mugabea.



Protesti kojima se zahteva Mugabeova ostavka pretvorili su se u proslavljanje uloge vojske u okončavanju njegove vladavine, prenosi BBC.



Dopisnici BBC-a kažu da demonstranti grle vojnike u masi i bodre ih.



Ovo okupljanje su podržali vojska i članovi vladajuće stranke Zanu-PF.



Ratni veterani, koji su do prošle godine bili odani predsedniku, takođe smatraju da bi on trebao odstupiti s vlasti.



Jedan muškarac koji je pristizao na ovaj miting, rekao je da "mi Zimbabveanci poručujemo našoj vojsci: Hvala vam mnogo za ovu mirnu intervenciju. Sada je vreme da mase u Zimbabveu kažu: Mugabe mora ići, i to odmah. Mi jedva čekamo da mu vidimo leđa. Za nas je ovo novi početak. Za nas je ovo kraj totalitarne vladavine i mi ćemo vratiti naš Zimbabve."



Devedesettrogodišnji Mugabe je u kućnom pritvoru otkad je vojska u sredu preuzela vlast, ali u petak se prvi put pojavio u javnosti, održavši govor na ceremoniji diplomiranja na Otvorenom univerzitetu u Harareu, čiji je počasni dekan.