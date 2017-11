Tusk Britancima dao rok do početka decembra da napreduju u pregovorima

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je danas da je Britancima dao rok da "najkasnije do početka decembra" počnu da napreduju u prvoj fazi pregovora o istupanju iz Evropske unije (EU) kako bi se prešlo na narednu fazu razgovora o budućim odnosima dve strane, prenosi Beta.



Tusk je u Geteborgu rekao da će EU na samitu polovinom decembra odobriti prelazak na drugu fazu pregovora ako Velika Britanija učini dodatni napredak u rešavanju pitanja granice sa Irskom i finansijskih obaveza prema EU.



"Taj napredak bi trebalo da se dogodi najkasnije početkom decembra", rekao je Tusk.



Britanska premijerka Tereza Mej izrazila je ranije danas nadu da će EU "pozitivno odgovoriti" na njenu ponudu za Bregzit.



"Nadam se da će EU pozitivno odgovoriti da bismo zajedno krenuli napred i postigli najbolje moguće sporazume u budućnosti od kojih će koristi imati i građani Ujedinjenog Kraljevstva i oni iz 27 ostalih zemalja EU", rekla je ona u Geteborgu, gde učestvuje na samitu posvećenom socijalnim pitanjima.



EU je ranije pozvala Veliku Britaniju da potvrdi svoju posvećenost uslovima za izlazak iz članstva kako bi u decembru bili pokrenuti dalji pregovori o trgovinskim odnosima.



Pregovori su u prvoj fazi, a odnose se na postizanje dogovora o tri pitanja - sudbini evropskih državljana u Velikoj Britaniji posle Bregzita i Britanaca u EU, granici sa Irskom i finansijama.



Druga faza pregovora će se odnositi na buduće trgovinske veze Velike Britanije i EU, a konačan dogovor o tome se predviđa između decembra 2017. i proleća 2018.



Sporazum bi potom trebalo da se finalizuje do oktobra 2018, i onda ostaje period od šest meseci, do marta 2019, kada bi trebalo da se završi ratifikacija sporazuma u zemljama-članicama i usledi zvaničan izlazak Velike Britanije iz EU.