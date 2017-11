Edhem Žilić osuđen za ratni zločin u Konjicu

Sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivim Edhema Žilića, bivšeg pripadnika Armije BiH i vršioca dužnosti upravnika u „Musali“, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u Konjicu, osudivši ga na devet godina zatvora.



Nepravosnažnom presudom Žilić je osuđen za svih 16 tačaka optužnice, a prema kojoj je, činio, naredio, omogućio i nije spriječavao nečovječna postupanja prema zatvorenicima u zatočeničkom objektu „Musala „ u Konjicu.



On je osuđen da je lično ili sa drugim osobama učeštvovao u premlaćivanju, između ostalog , Maria Matkovića, Pere Jozića, S-2, S-3, S-4 i drugih zatvorenika. Žilić je osuđen i da je omogućio i nije spriječio stražare da tuku neke zarobljenike.



Pema presudi, Žilić je u augustu 1993. godine omogućio nečovječno postupanje i prisiljavanje na seksualni odnos, te nije preduzeo mjere protiv podređenih osoba.



"Vijeće je razmotrilo sve provedene dokaze i našlo da je optuženi počinio radnje koje mu se stavljaju na teret - rekao je predsjedavajući Sudskog vijeća, Halil Lagumdžija.



Vijeće je nesporno utvrdilo status oštećenih kao civila a što je suprotno tezi odbrane koja je tvrdila da su bili ratni zarobljenici.



Lagumdžija je istakao kako je Vijeće utvrdilo i da je Žilić svojim činjenjem ili nečinjenjem počinio krivično pravne radnje.



On je naveo da su iskaze oštećenih da je Žilić učeštvovao u njihovom premlaćivanju potvrdili i drugi svjedoci.



Govoreći o tački optuženice koja se odnosi na nečovječno postupanje i prisiljavanje na seksualni odnos, Vijeće je navelo da su svjedoci potvrdili da on nije prisustvovao njihovom mučenju, ali da ih je ujutro vidio i nije pitao šta im se desilo.



Njegovo propuštanje da spriječi posljednice krivičnog djela ima jednaku težninu kao i radnje njegovih podređenih - istakao je Lagumdžija.



Prilikom odmjeranja kazne Vijeće je kazalo da je kao otežavajuću okonost uzelo, između ostalog, Žilićevu bezobzirnost i upornost, kao i jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra. Olakšavajuću okolnost koju je Vijeće cijenilo jesu lične prilike optuženog.



Žilić je oslobođen naknade troškova postupka, a određene su mu mjere zabrane putovanja i obaveza dva puta mjesečno da se javlja u nadležnu policijsku stanicu. Oštećeni sa imovinsko-pravnim zahtjevom su upućeni na parnicu.



Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe, javlja BIRN-Justice Report.