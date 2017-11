Završena zajednička vežba srpskih i američkih padobranaca

Zajednička vežba srpskih i američkih padobranaca "Zima 2017" završena je danas na aerodromu "Lisičji jarak".



Oko 250 pripadnika Vojske Srbije i Evropske komande Oružanih snaga SAD izveli su zajedničku vežbu iskakanja padobranom.



Skokovi su izvedeni sa 300 metara visine. Pripadnici Vojske Srbije iskakali su četvrtastim padobranima koji se inače ne koriste u Srbiji.



Pripadnici Vojske su odmah otvarali padobrane i kretali u prizemljenje.



U periodu od 13. do 17. novembra srpski padobranci i američki padobranci realizovali su obuku koja je obuhvatala pripreme na zemlji u kasarni "Narodni heroj Stevica Jovanović" u Pančevu.



Vežbi je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da je veoma zadovoljan danas završenom zajedničkom vežbom vojnih padobranaca Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.



On je dodao da su takva zajednička uvežbavanja višestruko korisna.



Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat rekao je da je današnje uvežbavanje padobranaca Srbije i SAD važno za njihovu obuku ali i za simbol zajedničkih priprema za izazove koji mogu doći u budućnosti.



On je rekao da su američki padobranci bili impresionirani mogućnostima srpskih kolega i ocenio da je vežba bila uspešna.