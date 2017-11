Čović: Do 15. decembra odgovori na Upitnik EK

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović je danas u Sarajevu, na druženju s novinarima, kazao da nema ni jednog razloga da Bosna i Hercegovina ne stigne do 15. decembra odgovoriti na Upitnik Evropske komisije (EK) , ako se bude radilo tempom kojim je rađeno zadnjih 15-tak dana.



" Čak smo došli do te pozicije, ako bi to učinili s pouzdanjem da ćemo završiti, da bi visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini čak došla osobno u Sarajevo da joj tada predamo takav jedan dokument" naveo je Čović.



Dodao je da uz to postoje još dva uvjeta za kandidatski status. Jedan od njih su akcize "koje se moraju riješiti ne samo zbog svjetskih finansijskih institucija, prije svega MMF-a, ali ne samo MMF-a jer se sad to veže i za sve druge finansijske institucije“.



Čović ističe da je to postao "jedan praktičan uvjet za kandidatski status BiH“.