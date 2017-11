Izrael planira akciju protiv Irana u UN

Izraelski ministar Izrael Kac izjavio je da Izrael planira diplomatsku ofanzivu kako bi se pojačao pritisak na Iran i libanski proiranski Hezbolah u Ujedinjenim nacijama.



On je izrazio uverenje da su sazreli uslovi da se zauzme pozicija protiv akcija Irana u regionu, ukjučujući podršku te zemlje Hezbolahu.



Izrael želi da svet posle godina u kojima se nije ništa preduzimalo, čvrsto primeni sporazum o prekidu vatre iz 2006. godine koji poziva na razoružavanje Hezbolaha i udaljavanje gerilaca s izraelske granice.



Ministar Kac zadužen za obaveštajne službe je u intervju za agenciju Asošiejted pres rekao da je iznenadjujuća ostavka premijera Libana Saada Haririja stvorila zlatnu mogućnost za takav pritisak.



"Ostavka libanskog premijera Al-Haririja otkriva pravo lice Hezbolaha. Iran preuzima Liban. Hezbolah preuzima Iran", rekao je Kac.



Izrael pomno prati umešanost Irana u ratu u susednoj Siriji i brine da bi ta zemlja s Hezbolahom mogla da ostane stalno na sirijskom tlu posle rata i odatle napada izraelsku teritoriju ili da stvori koridor do Libana za transfer oružja.



Hezbolah i Izrael ratovali su više od mesec dana u leto 2006. godine.



Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1701 koju je Kac pomenuo, poziva na razoružavanje ekstremističkih organizacija u Libanu i okončanje transfera oružja.



Jedino se Libanskoj nacionalnoj armiji u pripadnicima mirovnih snaga UN dozvoljava prisustvo na jugu Libana.



Prekid vatre medjutim nije primenjen i Izrael veruje da Hezbolah ima više od 150.000 raketa i projektila uperenih na izraelsku teritoriju, a veći deo tog oružja je kraj granice.



Kac je rekao da nije potrebna nova rezolucija, već primena postojeće.



"Mislim da Al-Haririjeva ostavka omogućava Izraelu da vodi proces s UN, sa SAD i Francuskom i ostalim zamljama i zahteva primenu Rezolucije 1701", rekao je Kac, dodavši da je to prvi od svih procesa koje planira.