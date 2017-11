MMF i Vlada Srbije dogovorili povećanje plata i penzija

Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Džejms Rouf izjavio je da će Srbija ove godine imati rast bruto domaćeg proizvoda od dva odsto, a naredne godine 3,5 odsto.

Povodom osme, završne revizije trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti, Rouf je rekao da je misija MMF-a postigla dogovor sa vlastima u Srbiji o ključnim parametrima za državni budžet za 2018. godinu, koji uključuju i povećanja plata u javnom sektoru i penzija od naredne godine.

„Prioritet je da se očuvaju dostignića u fiskalnoj oblasti koja su postignuta uz veliike napore, uz podršku inicijativama koje bi trebalo da podstaknu rast, kao što je povećanje javnih investicija i smanjenje poreskog opterećenja za radnike sa niskim nivoom dohotka. Uz dogovoreno povećanje zarada i penzija, očekuje da će fiskalni deficit 2018. godine iznositi 0,7 odsto BDP-a, što je u skladu s potrebom da se obezbede fiskalna održivost i dalje smanjenje javnog duga“, rekao je Rouf.

Ruf je rekao da se odobrenje osme revizije aranžmana očekuje krajem decembra, dok će se program sa Srbijom završiti krajem februara 2018. godine, ali je napomenuo da Srbija beleži dobre ekonomske rezultate, uprkos usporavanju početkom 2017. godine zbog suše i poremećaja u proizvodnji struje.

On je naveo da je potrebno da se reši i pitanje preostalih strukturnih slabosti u javnom sektoru, te dodao da još nisu trajno rešena pitanja nekih problematičnih preduzeća, posebno u petrohemiji i rudarstvu.

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović najavio je da će budžet za sledeću godinu biti spreman između 27. i 29. novembra, kada bi trebalo da ga usvoji Vlada i prosledi Skupštini.

"Očekuje se da bude usvojen u roku, do 15. decembra", rekao je Vujović i dodao da će budžet za 2018. godinu biti razvojni.

Vujović je rekao i da je tokom aranžmana sa MMF-om u prethodne tri godine ostvarena ukupna fiskalna konsolidacija i da dodao da na svakih milijardu evra duga, Srbija štedi 50 do 60 miliona evra, jer plaća niže kamate.

"To je vrlo opipljiv rezultat onoga što sada radimo. Takođe, treba da obezbedimo održivost ovih reformi, završimo strkukturne reforme i da zavrsimo reforme koje će obezbediti duguročno stabilan rast javnih prihoda i efikasno korišćenje javnih rashoda", rekao je Vujović.

Nakon osme revizije Program MMF-a završava se u februaru iduće godine.

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov izjavio je danas da bi Srbija trebalo da nastavi saradnju sa Međunarodnim monetranim fondom (MMF) jer je, kako je ocenio, postojeći aranžman dao dobre rezultate, pa bi nastavak bio odličan za domaću ekonomiju.

Altiparmakov je na Me]unarodnoj konferenciji Beogradske berze istakao da je ne bi trebalo da bude dileme da li je nastavak aranžmana sa MMF-om neophodan, jer se ovaj koji treba da se okonča pokazao kao dobar za srpski budžet.



"Slično kao kad neko ne može da se natera da ide u teretanu da vežba, a onda dodje vrhunski trener i ponudi besplatno svoje usluge, a u ovom slučaju usluge MMF-a bi bile besplatne", kazao je on i istakao da bi to bila dobitna kombinacija za Srbiju.



On je podsetio da ekonomski rast nije bio moguć bez fiskalne konsolidacije koja je postignuta, pa Srbija sada može da se okrene rastu ekonomije.