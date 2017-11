Stoltenberg: Neće biti NATO baza u Crnoj Gori bez saglasnosti Vlade

Uoči ministarskog sastanka, gdje će Crna Gora u srijedu učestvovati drugi put kao punopravna članica, NATO će pokazati da je jedinstven i da 29 država djeluju kao jedna, poručio je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

Kako je kazao, u Crnoj Gori neće biti bilo kakvih aktivnosti bez saglasnosti Crne Gore.

''U Crnoj Gori neće biti aktivnosti NATO-a bez konsenzusa crnogorske Vlade. NATO je samo tamo gdje mu ta zemlja da dobrodošlicu. I to važi za sve saveznice - NATO je prisutan u mjeri u kojoj to država članica. Nema planova za NATO bazu dok nas ne pozovu''- kazao je Stoltenberg na press konferenciji i dodao da nema planova za velike baze ali da ima za aktivnosti. “Biće aktivosti poput vježbi” dodao je on.

Gen sekretar Alijanse je tako odgovorio na navode opozicionog DF-a da NATO planira da instalira vojne baze u Crnoj Gori.

Milan Knežević je, rekao da ima urbanistički dokument na kojem je navodno na Sinjajevini ucrtana baza odakle bi NATO trebalo da “ima obavještajnu kontrolu nad Zapadnim Balkanom.”