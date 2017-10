U ratu nisi imao kad da razmišljaš, živio si od dana do dana, pa, katkad, i od sata do sata, svaki put sretan što si još živ. A u Centru, s troje male djece, bez prava na rad i stalnog boravka… Muka živa! To bi trebalo da imaju na umu svi koji misle da su nama, “strancima” (i) u zavičaju, na Zapadu od prvog dana cvjetale ruže.