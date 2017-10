Tramp kritikovao demokrate zbog dosijea o vezama s Rusijom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je "sramotno" to što su demokrate pomogle da se plati istraživanje koje je rezultiralo navodima o njegovim navodnim vezama s Rusijom.



Vašington post (The Washington post) objavio je prekjuče, a posle i drugi uticajni američki mediji, da su izborni štab kandidatkinje demokrata Hilari Klinton i Demokratski nacionalni komitet, tokom nekoliko meseci prošle godine plaćali istraživanje koje je rezultiralo spornim izveštajem o Trampovim vezama s Rusijom.

"To je stvarno vrlo tužan komentar o politici u ovoj zemlji", rekao je Tramp juče novinarima, dan pošto su izašli izveštaji da su štab Klintonove i Demokratski nacionalni komitet pomogli da se finansira istraga koja je na kraju dovela do tog dokumenta.



Dokument koji je sastavio bivši britanski špijun Kristofer Stil i u kome se navodi kompromitujuća veza između Trampa i Kremlja ove godine je izbio kao centralna politička tema. Policijski zvaničnici su radili na tome da potvrde te tvrdnje.



Džejms Komi, direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) u to vreme uputio je Trampa o postojanju takvih navoda, a Stil, koji je pomogao da se dokument sastavi, ispitan je u okviru tekuće istrage o mogućoj saradnji Rusije i Trampovog tima.



Tramp je taj dokument odbacio kao "lažne vesti" a juče je sebe predstavio kao oštećenu stranu objavljujući preko Tvitera citat koji je rekao da je sa Foks Njusa u kome se on naziva "žrtvom".



"Mislim da je vrlo tužno to što su oni uradili sa tim lažnim dosijeom", rekao je juče Tramp i dodao da su "oni platili ogromne količine novca" kao i da su demokrate prvo negirale bilo kakvu vezu sa tim dokumentom, a da su sada "priznali i da im je neprijatno".



Nova otkrića o poreklu navoda verovatno će podstaći opovrgavanja Trampa i njegovih pristalica da je taj dokument samo jedan skup nepotvrdjenih tvrdnji, ; navodi agencija AP.



Navodi iz dosijea, izmedju ostalog nepristojni detalji o dešavanjima u sobi luksuznog hotela u Moskvi i ponudama Rusa za poslovne ugovore, nisu zvanično potvrdjeni, pa su se mnogi mediji uzdržavali od njegovog objavljivanja. Dosije je uradio bivši britanski špijun Kristofer Stil koji je radio kao tajni agentu u Moskvi 90-ih godina, a kasnije bio stručnjak za Rusiju u londonskom sedištu obaveštajne službe MI6.