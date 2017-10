WP: Klinton finansirala istraživanje protiv Trampa

Tim demokratske predsedničke kandidatkinje Hilari Klinton i Demokratski nacionalni komitet (DNC) finansijski su pomogli istraživanje koje je dovelo do politički osetljivog dosijea o navodnim vezama predizborne kampanje sadašnjeg predsednika Donalda Trampa s Rusijom, preneo je Vašington post (Washington Post, WP).



Prema informacijama tog lista, advokat Mark Ilajas, koji je radio i za kampanju Klintonove i za DNC, u aprilu 2016. je angažovao vašingtonsku firmu Fjužn Dži-Pi-Es (Fusion GPS) da istraži Trampove veze s Rusijom.



Firmi je novac isplaćivan do nekoliko dana pred izbore u novembru.



WP piše da je i pre ugovora s demokratama Fjužn GPS istraživao Trampa na zahtev jednog od njegovih republikanskih rivala, čiji identitet još nije poznat. Ta kompanija je od federalnog sudije zatražila da odbaci zahtev obaveštajnog komiteta Predstavničkog doma Kongresa da dobije pristup bankovnim računima kompanije, tvrdeći da bi to predstavljalo kršenje ustavnih prava.



Izveštaj u kome se nalazi dotično istraživanje ima 35 strana a pripremio ga je bivši agent britanske kontraobaveštajne službe MI6 Kristofer Stil. Taj dokument je centralni deo istrage Kongresa o navodnom mešanju Rusije u američke predsedničke izbore 2016.



Donald Tramp je izveštaj nazvao "lažnim vestima".



U izveštaju se iznose brojni navodi kompromitujući po Trampa, poput postojanja snimka seksa s prostitutkama ili da je on više od decenije razmenjivao informacije s Kremljom.



Tramp je u subotu na Tviteru napisao da Ministarstvo pravde i Federalni istražni biro (FBI) "treba odmah da otkriju ko je platio" izveštaj, nakon što je nagovestio da bi moglo da se radi o demokratama, a nije isključio ni Rusiju i FBI.