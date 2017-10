Šojble: Grčka izašla iz noćne more ekonomske krize

Bivši nemački ministar finansija Volfgang Šojble ocenio je danas da je Grčka izašla "iz noćne more" ekonomske krize posle mera štednje za koje je priznao da ih ne bi želeo Nemcima.



"Ne bih voleo da sam bio primoran da uvedem takve reforme u Nemačkoj", rekao je Šojble za grčku televiziju Skaj TV.



Veteran zone evra ocenio je da su višestruke mere ekonomskog oporavka dovele do toga da Grčka izadje iz "noćne more" krize i dodao da ovogodišnji podaci pokazuju oporavak.



"Smatramo da će se Grčka oporaviti bez novih mera i da će se naredne godine vratiti tržištu", rekao je Šojble, koji je u utorak izabran za predsednika Bundestaga, donjeg doma nemačkog parlamenta.



Grčka je osam godina primenjivala oštre mere štednje koje su zahtevali međunarodni kreditori, Evropska unija i Međunarodni monetarni fond, da bi davali Atini zajmove pomoći.



Sadašnji program pomoći ističe u avgustu 2018. godine i grčka vlada smatra da će tada biti označen kraj medjunarodnog nadzora nad domaćim finansijama.