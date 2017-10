Crnadak: Rezolucija o vojnoj neutralnosti predizborna predstava SNSD-a

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je danas u Sarajevu da je priča u vezi sa Rezolucijom o vojnoj neutralnosti Republike Srpske, koju je pokrenula SNSD, predizborna predstava.

"Mi vrlo dobro znamo kakva je pozicija svih stranaka iz Republike Srpske i to je bilo nešto nepotrebno", rekao je Crnadak novinarima u Sarajevu.



On je podsjetio da u BiH postoji konsenzus za pristupanje EU, ali ne i za punopravno članstvo u NATO.



Navodeći da postoji konsenzus da se partnerstvo sa NATO jača, Crnadak je rekao da u tom pravcu ne vidi da rezolucija o vojnoj neutralnosti može da prouzrokuje bilo kakve velike efekte jer se ne razlikuje od ranijih mišljenja stranaka iz Republike Srpske.



"Dakle, stranke iz Republike Srpske nisu za to da BiH bude član NATO-a i zato mislim da neće biti nekog velikog efekta, jer se suštinski ništa ne mijenja", zaključio je Crnadak.



Narodna skupština RS usvojila je sinoć Rezoluciju o vojnoj neutralnosti kojom se definiše neutralnost RS u odnosu na postojeće vojne saveze.