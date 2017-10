Abbas: Pomirenje Fataha i Hamasa nacionalna nužnost Palestinaca

Glavni odbor Fataha održao je sastanak kojim je predsjedavao predsjednik Mahmoud Abbas kako bi raspravljao o posljednjem razvoju dešavanja nakon potpisivanja u Kairu sporazuma o pomirenju s Hamasom, saopćio je zamjenik čelnika Fataha Mahmoud Aloul.



On je izjavio za radio stanicu Glas Palestine da je Glavni odbor tokom sastanka u nedjelju raspravljao o odredbama sporazuma postignutog prošle sedmice s Hamasom u Kairu uz egipatsko posredovanje u cilju dogovaranja nacionalnog jedinstva kako bi se okončale podijele koje razdiru Palestince od 2007. kada je Hamas preuzeo vlast u pojasu Gaze.



Aloul je kazao da Fatah pomno nadzire mjere na uspostavi vlade nacionalnog jedinstva u pojasu Gaze, ukazujući da će u narednim danima biti održan sastanak komisija ovlaštenih za pitanja vladinih službenika i sigurnosti u Gazi.



Predsjednik Mahmoud Abbas poručio je sastanku Glavnog odbora da je pomirenje između Fataha i Hamasa nacionalna nužnost koja se mora ispuniti u cilju prevazilaženja izazova nacionalnim palestinskim ciljevima, okončanja podjela i jačanja jedinstvenog fronta.



Abbas je naglasio da je pomirenje bitno za ostvarenje nacionalnog jedinstva u cilju okončanja okupacije i uspostave palestinske države u granicama iz 1967. godine i s istočnim Jerusalemom kao prijestonicom.



Komentirajući izvještaje da delegacija Fataha kreće u pojas Gaze, Aloul je pojasnio da to još nije konačno i da nikakav datum nije određen za takvu posjetu.



On je, ipak, kazao da će, kada se pomirenje provede na terenu, biti moguće svakome ko želi da ide u Gazu da to i učini bez posebne agende, prenosi palestinska novinska agencija WAFA.