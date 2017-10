Vučić: Novi MIG-ovi za Dan oslobođenja Beograda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će 20. oktobra u Batajnici, povodom Dana oslobodjenja Beograda u Drugom svetskom ratu, biti prikazano devet ili deset Migova 29 što, prema njegovim rečima, Srbija nije imala još od 1990. godine.



"Prikazaćemo devet ili deset Migova 29. To nismo imali od 1990. godine. Dakle, u poslednjih 30 godina to nismo imali da pokažemo, a sada ćemo da pokažemo", rekao je Vučić novinarima posle učešća u panel diskusiji na kraju Beogradskog bezbednosnog foruma.



Po zvaničnoj monografiji 204. lovačkog puka Vojske Jugoslavije, Ratno vazduhoplovstvo SRJ ušlo je u rat protiv NATO 1999. godine sa 16 aviona Mig-29.

Vučić je rekao da će 20. oktobra na svečanosti u Batajnici biti prikazana i oprema za 1.500 pripadnika Specijalne brigade koji treba da budu "krem de la krem" Vojske Srbije, koji u slučaju potrebe treba da prime prvi udar neprijatelja i da zato treba da budu savremeno opremljeni.



On je rekao da još nisu stigle puške iz Belgije, jer će doći u martu, ali da će biti prikazana dva helikoptera Mi-17 iz Rusije i da će biti prikazani planovi za nabavku devet helikoptera H-145M iz Erbasa.



Vučić je rekao da Srbija ozbiljno obnavlja svoje vojne kapacitete, a da će, nakon najavljenog povećanja plata, vojni poziv biti još primamljiviji za mlade generacije.



On je odbacio tvrdnje da će pripadnicima vojske na taj način biti vraćene plate, jer je to već uradjeno, i naveo da će sada plate biti veće nego pre prvobitnog smanjenja.



Po njegovim rečima, Srbija želi da obnavlja svoje vojne kapacitete radi svoje bezbednosti, a ne da bi nekoga ugrožavala.



Migove 29 Srbiji je nadavno poklonila Rusija.