Funta opala zbog zastoja u pregovorima o Bregzitu

Britanska funta zabeležila je danas pad nakon što je pregovarač Evropske unije (EU) za Bregzit Mišel Barnije rekao da u poslednjoj rundi pregovora nije ostvaren značajan napredak.

Barnije je rekao da uprkos konstruktivnom duhu tokom pete runde pregovora održane u Briselu, nije učinjen "značajniji korak napred".

Britanska valuta je potom pala za skoro jedan cent u odnosu na dolar, ili 0,6 odsto. Jedna funta sada iznosi 1,3145 dolara.

Sporost u pregovorima povećava verovatnoću da bi Velika Britanija mogla da napusti EU bez dogovora o budućim odnosima poput trgovinskih.

To bi moglo da dovede do uvođenja tarifa za uvoz i izvoz između dve strane kao i do komplikacija u poslovanju, što kompanije smatraju kao najgori scenario, ocenjuje Asošiejted pres.