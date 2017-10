HRW: Sve više dokaza o mučenjima privedenih u Turskoj

Organizacija Hjuman rajts voč (HRW) saopštila je danas da ima sve više dokaza o zlostavljanju pritvorenih osoba u Turskoj gde su sve rasprostranjenija mučenja i maltretiranja.



"Sada kada se umnožavaju dokazu da se u Tursku vraća mučenje u policijskim prostorijama, vlada treba hitno da naredi da se to prekine", rekao je Hju Vilijamson, direktor odeljenja Hjuman rajts voča za Evropu i centralnu Aziju, prenosi Beta.



Osobe koje se gone za "terorizam" ili veze sa neuspelim pučem u julu 2016. godine "mučene su dok su bile u policijskom pritvoru", navela je ta organizacije u izveštaju pod nazivom "U pritvoru - policijska mučenja i otmice u Turskoj".



Hjuman ratjs voč oslanja se na "verodostojne dokaze" za 11 slučajeva zlostavljanja i navodi da su policajci prebijali ili pretili zatvorenicima, skdali ih gole i u nekim slučajevima su ih seksualno napastvovali ili pretili da će to učiniti.



"Mučenja i maltretiranja u policijskim pritvornim centrima u Turskoj postali su rasprostranjen problem", naveo je HRW.

Osobe koje su najizloženije riziku da budu mučene su one koje su optužene za veze s neuspelim pučem ili sa Radničkom partijom Kurdistana (PKK) koju turske vlasti i njihovi zapadni saveznici označavaju kao teroriste.



Turske vlasti optužuju propovednika Fetulaha Gulena u izgnanstvu da je organizovao neuspeli puč, što on negira.



Od jula 2016. godine oko 50.000 ljudi uhapšeno je i više od 140.000 otpušteno ili suspendovano u čistkama koje su usledile posle propalog puča.