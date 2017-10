Tusk se nada narednom koraku o Brexitu tek u decembru

Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je u utorak da pregovori o Brexitu usmjereni na trgovinske odnose neće početi najranije do decembra, a ne u ovom mjesecu kako se Britanija nadala.



Tusk se požalio na spori tempo pregovora o razlazu s Londonom i kazao je da je prerano krenuti u narednu fazu planiranja novih trgovinskih odnosa jer prvobitni razgovori o razlazu još nisu ostvarili "dovoljan napredak".

Pregovaramo s dobrim namjerama i još se nadamo da će takozvani "dovoljan napredak" biti moguć u decembru - kazao je.



Tusk je dodao da "ukoliko se ispostavi da se pregovori nastavljaju sporim tempom, onda ćemo zajedno s našim britanskim prijateljima morati razmisliti gdje se krećemo". On nije dodatno pojasnio tu tvrdnju.



Pregovarači održavaju peti krug razgovora o razlazu, usmjerenih na prava građana svake od strana kada se razlaz dovrši, granici između Irske i Velike Britanije i finansijskim obavezama koje će Britanija morati da ispuni.



Pošto je kompromis u tim pitanjima još daleko, obje strane insistiraju da je "lopta" na njihovoj strani terena kako bi poduzele inicijativu.

U ponedjeljak je britanska premijerka Theresa May kazala da je "lopta na njihovoj strani terena".

Kako prenosi Reuters, May je rekla danas su pregovarači veoma blizu dogovora sa EU o pravima Evroplajna u Britaniji i Britanaca u EU jednog od ključnih pitanja koje treba razriješti prije nego razgvori krenu naprijed.



Više od godinu dana je prošlo otkako je Britanija glasala da napusti EU, i šest mjeseci otkako je Britanija pokrenula dvogodišnje odbrojavanje do izlaska iz bloka.



U ponedjeljak je May izjavila da Britanija planira mogućnost da bi se dvogodišnji pregovarački period mogao završiti bez sporazuma.



Kritičari optužuju vladu da nije uspjela da pripremi teren za "Brexit bez sporazuma", koji bi značio kraj bescarinske trgovine i bio bi šok za britansku ekonomiju.



Tusk je insistirao kako se EU nada da će izbjeći to.



"Čuli smo iz Londona da se britanska vlada priprema za scenarij 'bez sporazuma'. Volio bih veoma jasno reći da EU ne radi na takvom scenariju - kazao je Tusk, prenosi Associated Press.