Košarkaški savez BiH otvorio vrata Raziji Mujanović

Košarkaški savez BiH uručio je danas, na konferenciji za novinare, zahvalnicu Raziji Mujanović, bivšoj košarkašici tuzlanskog Jedinstva i reprezentativki bivše Jugoslavije, koja je nedavno primljena u FIBA-inu Kuću slavnih.

Razija Mujanović je još jednom ponovila kako je čestitka Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine malo zakasnila, s obzirom da je u Ženevi, gdje je primljena u FIBA-inu Kuću slavnih, predstavljala i Bosnu i Hercegovinu i Košarkaški savez BiH.

„Nema veze, nikada nije kasno. Bitno je da je stigla i mislim da ubuduće bi trebali praviti neke nove, pozitivne priče i zaboraviti ono što je bilo i prošlo. Trebamo se okrenuti ka budućnosti košarke u Bosni i Hercegovini“, poručila je Razija Mujanović.

Najtrofejnija bh košarkašica je ponovila i da je nikad niko iz Košarkaškog saveza nije kontaktirao za pomoć u tom tijelu.

Na novinarsko pitanje kada će se to desiti, odgovorio je Sejo Bukva, potpredsjednik Košarkaškog saveza BiH.

„Ja ću pozvati Razu sljedeće sedmice da popijemo kafu i čujem njene želje, u skladu sa mogućnostima Košarkaškog saveza. Nama treba ovakav košarkaš i nama trebaju bivši košarkaši. U svim savezima u Srbiji i Hrvatskoj su bivši košarkaši na funkcijama. Ovdje je politika uzela maha i to ne valja. Politika vodi Košarkaši savez BiH. Ne možemo po politici birati ni selektore, ni odlučivati, već to moraju raditi ljudi koji su stručni, a ja mislim da su to košarkaši. Ovo je moj poziv svim košarkašima da dođu i uključe se u rad Košarkaškog saveza“, kazao je Bukva.

Razija Mujanović je krajem septembra primljena u FIBA-inu Kuću slavnih.

Ona je, tek, trianesta košarkašica koja je primljena u ovu košarkašku instituciju.