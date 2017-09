Ivanka Trump i Jared Kushner koristili privatne email naloge

Najmanje šest članova administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, među njima zet i kćerka, oboje njegovi savjetnici, koristilo je privatne email naloge za obavljanje službenih poslova u Bijeloj kući, izvjestili su mediji.

U prvoj reakciji, bivša američka državna sekretarka i protivkandidatkinja Trumpa na prošlogodišnjim izborima, Hillary Clinton koju su on i njegove pristalice prozivale zbog istog grijeha i uzvikivali "zatvorite je" (lock her up) kritike na njen račun nazvala je “vrhuncem hipokrizije”.

Zet Donald Trumpa i savjetnik Bijele kuće, Jared Kushner, priznao je preko svog advokata još u nedjelju da je koristio privatni email nalog u prvim danima administracije.

Prema pisanju The New York Times-a, Trumpova ćerka, Ivanka Trump, te savjetnici Gary Cohn i Stephen Miller, kao i bivši članovi administracije Steve Bannon i Reince Priebus takođe su koristili pivatne email naloge za službene poslove Bijele kuće.

Vjeruje se da niko od njih nije prekršio zakon, koji omogućava javnom zvaničnicima da koriste privatne adrese, ali i obavezu da emailove potom forwarduju na vladine naloge, da bi bili sačuvani iz razloga transparentnosti.

Ipak, ovi navodi predstavljaju potencijalno veliku bruku za Donalda Trumpa koji je kampanju protiv Hillary Clinton vodio tako što je svoje pristalice potpaljivao oštrim kritikama na račun Clinton, zbog toga što je, dok je bila državna sekretarka, koristala privatni email server.

Clinton je zbog toga bila redovna meta povika "zatvorite je" od strane Trumovih pristalica. Ona je takođe u nedavno objavljenoj knjizi "Šta se dogodilo" optužila bivšeg direktora FBI Jamesa Comeya, da je način na koji je vodio istragu o njenim emailovima bio jedan od ključnih razloga njenog poraza. Comey je prvo izašao u javnost sa tvrdnjom da Clinton nije prekršila zakon, ali ju je kritikovo za nesmotrenost na press konferenciji u julu 2016.

Potom je 11 dana uoči izbora objavio da su pronašli nove emailove na laptopu Anthony Weinera, muža njene savjetnice Hume Abedin, koji je bio pod istragom zbog slanja nepriličnih seksualnih poruka mladim djevojkama, i osuđen za taj delikt prije dva dana.

Dva dana pred izbore Comey je opet izašao u javnost i rekao da je nema nikakvog prekršaja, ali je bivša državna sekretarka i bivša prva dama SAD Hillary Clinton ubijeđena da bi pobijedila da nije bilo, kako je rekla, Comeyeve intervencije.

Komitet Predstavničkog doma koji nadgleda vladine reforme, koji ima odgovornost za nadzor i pozivanje na odgovornost federalne vlade, poslao je pismo Bijeloj kući zahtijevajući više informacija u vezi sa korištenjem privatnih email naloga Trumpovih savjetnika.

Pismo su zajednički potpisali kongresmeni, republikanac Trey Gowdy i demokrata Elija Cummings