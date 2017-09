Dušan Ivković se oprostio od košarke

Legendarni trener Dušan Ivković oprostio se večeras u Pireju od košarke u društvu najvećih zvezda evropske košarke.



U dvorani "Mira i prijateljstva" odigrana je humanitarna utakmica izmedju Olimpijakosa i tima "Dudinih zvezda".



Za tim koji je Ivković predvodio sa klupe igrali su Miloš Teodosić, Nikos Zizis, Stefan Marković, Bogdan Bogdanović, Kostas Slukas, Čedi Osman, Nikola Kalinić, Pero Antić, Dario Šarić, Viktor Hrijapa, Kajl Hajns, Boban Marjanović i Tomas Ertel.



Utakmici su prisustvovale i legende evropske košarke Aleksandar Djordjević, Predrag Danilović, Žarko Paspalj, Teodoros Papalukas, Dragan Tarlać, Juri Zdovc, Dražen Dalipagić, Zoran Čutura, Nenad Krstić, Dino Radja, Milan Tomić...



Pored terena bili su i Željko Obradović, Dimitris Itudis, Novak Djoković, Dejan Tomašević, Miroslav Berić...



Publika u hali je velikim aplauzom pozdravila legendarnog Dudu kada je izašao na teren. Stao je na centar, a vrlo brzo su mu se pridružili Panajotis Fasulas i Vasilis Spanulis koji su na teren izneli dva najveća klupska trofeja koje je Ivković osvojio - pehare Evrolige koje je 1997. i 2012.



Nakon toga mu je predsednik Evrolige Djordji Bertomeu uručio priznanje "Legenda Evrolige". Ivković je tako postao prvi trener koji je dobio tu nagradu.



Na kraju, pobedile su Dudine zvezde sa 111:103.



"Dragi prijatelji, želim da vam zahvalim što ste došli i na svemu što sve uradili za mene. Bez vas ništa ne bi bilo moguće", rekao je Ivković posle utakmice.



Ivković je sa loptom u ruci napustio teren uz pesmu Frenka Sinatre "My way".



Ivković je tokom bogate karijere vodio brojne klubove, medju kojima su Partizan, Aris, Radnički, Vojvodina, PAOK, Olimpijakos, CSKA Moskva, Dinamo Moskva, Efes... Dva puta je osvojio Evroligu (1997. i 2012), jednom Evrokup (2006), evropski Kup Radivoja Koraća (1976) i Kup Saporta (2000).



Bio je selektor Jugoslavije od 1987. od 1995. godine, dok je na klupi Srbije sedeo 2008. do 2013. godine.