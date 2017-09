AP: Desetine miliona dece u svetu nisu upisane u matične knjige rodjenih

Desetine miliona dece širom Afrike i južne Azije nisu upisane u matične knjige rođenih, što može ostaviti teške posledice u pogledu njihovog obrazovanja, zdravstvene i pravne zaštite, i mogućnosti za zaposlenje, navela je agencija AP.



Mlade osobe bez ličnih dokumenata su u riziku od prisiljavanja na rani brak, vojnu službu ili rad pre punoletstva, a posle punoletstva suočavaju se sa poteškoćama kada je u pitanju ostvarivanje prava na glasanje na izborima, ali i na nasledstvo.



"Mogli bi da završe kao nevidljivi", rekla je Unicefova specijalistkinja za zaštitu dece Džoan Dan.



Mnoge zemlje koje su najteže pogođene tim problemom radile su na unapredjenju procenta dece upisane u matične knjige rodjenih, uz podršku Unicefa i pojedinih nevladinih organizacija.



Volonteri u Ugandi idu od vrata do vrata u selima, u potrazi za decom koja nisu upisana u matične knjige rodjenih. Mnoge bebe rođene su u kući i njihovo rošenje nije evidentirano.



Po podacima Unicefa iz 2013. godine, rođenje 230 miliona dece uzrasta do pet godina, što je 35 odsto od ukupnog broja dece u svetu, nikada nije prijavljeno.



Unicef je najavio da će do kraja godine objaviti novi izveštaj sa podacima koji pokazuju da je taj procenat sada manji od 30.