Duterte traži produženje ratnog stanja do kraja godine

Predsenik Filipina Rodrigo Duterte tražio je danas od Kongresa da produži ratno stanje na jugu zemlje do kraja godine, tvrdeći da pobuna neće biti ugušena do isteka vojne uprave uvedene pre dva meseca, prenosi Beta.



U pismu Senatu i Predstavničkom domu parlamenta, Duterte je naveo da je posle savetovanja s bezbednosnim zvaničnicima zaključio da pobunjenici neće biti poptuno savladani do 22. jula.



Duterte je 23. maja uveo vojnu upravu na južnom ostrvu Mindanao, gde se bezbednosne snage bore protiv ekstremista povezanih sa takozvanom Islamskom državom.



Ratno stanje je trebalo da traje 60 dana, do 22. jula, a Duterte je tražio da bude proudženo do 31. decembra.



Prema filipinskom ustavu, u slučaju invazije ili pobune, kada je ugrožena javna bezbednost, predsednik može da uvede vojnu upravu na najviše 60 dana, posle čega može da traži od Kongresa da produži ratno stanje na period koji poslanici odrede.



Tokom skoro dva meseca sukoba u gradu Maravi na jugu zemlje poginulo je više od 550 ljudi, uključujući 413 pobunjenika.