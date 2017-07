Mektić: Spriječene dvije terorističke prijetnje BiH

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je na press konferenciji u ponedjeljak, da je Obaveštajno-sigurnosa agencija (OSA) prije mjesec dana spriječila dve ozbiljne terorističke pretnje u BiH.



"U skladu sa tim informacijama pronadjeni su i uhvaćeni odgovorni pojedinci. Potvrdjena je verodostojnost tih informacija, što znači da mi radimo i pratimo", rekao je Mektić na konferenciji za novinare.

Mektić je takođe rekao kako je Dragan Čović insistirao na postavljanju određenih osoba u OSA-i te da je HDZ blokirao na telefonskoj sjednici ulazak BiH u Transportnu zajednicu.

Mektić je rekao kako je želio odgovoriti na više stvari koje se tiču sektora sigurnosti i pokušaja RTRS-a da ga diskredituju.



Naveo je da je Boris Grujić, nakadašnji uposlenik lokalne BEL televizije u Banjoj Luci, jučer izjavio da je urednik Informativnog programa RTRS-a Siniša Mihailović tražio od Gorana Suvare da diskredituje opoziciju.



Mektić je rekao da je Mihailović u više navrata donosio novac Suvari da diskredituje i kompromituje opoziciju u entitetu RS. On se pita kako je moguće da urednik RTRS-a odlazi kod osobe za kojom je raspisana crvena Interpolova potjernica i daje joj 70.000 eura.



Ministar sigurnosti BiH rekao je kako RTRS nema nikakve veze s profesionalizmom, ističući da on Suvaru nikada u životu nije vidio. Istakao je da RTRS ruši kredibilitet Borisa Grujića protiv kojeg je podnesena anonimna prijava zbog prijetnji RTRS-u nakon što je najavio konferenciju za medije.



On se pita za koga RTRS misli da su toliki retardi u ovoj državi i kaže da njihova politika nije svojstvena ni diktatorima, već je pravljenje budala od naroda.

Poručio je da na ovom neće stati i da će se rasvijetliti kriminal težak 70.000 eura.

Što se tiče Transportne zajednice, on je rekao da je na telefonskoj sjednici on glasao za Transportnu zajednicu i da su HDZ-ovi ministri glasali protiv zbog toga što štite Dodika.



"HDZ je oborio sporazum na telefonskoj sjednici. Neka se međunarodna zajednica obrati njima", rekao je Mektić.



On je kazao da će predložiti SDS-u da se konsultuju s HDZ-om 1990 i da na taj način štite interese Hrvata, isto kao što se HDZ konsultuje s SNSD-om.



Mektić je kazao da SDS treba sjesti s Bošnjacima i definisati interese, odnosno napraviti historijsko pomirenje i uspostaviti sistem koji će ljudima omogućiti život u BiH.