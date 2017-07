Radnici 'Goše' započeli štrajk glađu

Milan Vujičić, predsednik Štrajkačkog odbora fabrike šinskih vozila “Goša” iz Smederevske Palanke, zajedno sa još trojicom kolega, stupio je jutros u štrajak glađu u znak protesta što im strani poslodavaca iz Slovačke godinama ne isplaćuje zarade.

Istovremeno, ostali štrajkači iz te fabrike će od sutra, od sedam do 12 časova, blokirati pružni prelaz u tom gradu na međunarodnom železničkom koridoru Beograd - Solun.

U Štrajkačkom odboru tvrde da je bilo mnogo više reveoltiranih radnika koji su želeli da se pridruže kolegama u ovom vidu protesta, ali je odlučeno da nema potrebe da svi odjednom započnu štrajk glađu već da, u zavisnosti od razvoja situacije, to učine kasnije. Dok četvorica radnika budu štrajkovala glađu, ostale njihove kolege će od sutra svakodnevo od sedam do 12 časova blokirati železnički koridor 10, a ako ni to ne da očekivane rezultate, vreme blokade će se produžavati.

Milan Vujičić, predsednik Štrajkačkog odbora fabrike šinskih vozila kaže za Radio Slobodna Ebropa da je radikalizacija protesta, posle 115 dana šrajka, posledica nebirige države za položaj radnika u fabrikama koje su privatizovale strane komapanije, u kojima su, po njegovim rečima, zaposleni ostavljeni bez ikakve zaštite.

“Ovo je iznuđen potez i naša krajnja granica u ovom trenutku. Posle toga ćemo da vidimo šta ćemo dalje i da li ćemo da izađemo na ulice i da protestvujemo protiv vlasti i protiv države”, kaže Vujičić.

Srani poslodavac, kompanija ŽOS iz Slovačke, koja je u međuvremenu prodala fabriku u Smederevskoj Palanci firmi sa Kipra, duguje radnicima “Goše” preko 600.000 dinara pojedinačno, a radnicima godinama nisu overene zdravstvene knjižice niti im je povezan radni staž.

Zbog toga Vujičić smatra da je njihova situacija teža od položaja radnika u kragujevačkom “Fiatu” i valjevskom “Gorenju” koji takođe štrajkuju:

“Mi nismo u istoj situaciji sa ‘Fiatom’ i ‘Gorenjem’, jer oni štrajkuju tražeći povećanje plata koje primaju redovno, a mi tražimo plate koje nam je neko ukrao uz pomoć države”.

Naš sagovornik ističe da su se Vlada Srbije i nadležna ministarstva oglušila o sve apele socijalno ugroženih radnika i da nisu ništa učinili da privole stranog poslodavca da poštuje zakone Srbije pod izgovorom da godinama nisu znali šta se događa u “Goši”.

“Neverovatno je da neko pet godina ne plaća porez državi, a da država navodno ne zna za to. Oni misle da smo mi debili ili mala deca, a mi smo obični građani ove zemlje koji, izgleda vlasti trebaju samo kada se glasa, a posle ne”, poručuje Vujičić.

Radnici “Goše”, su nakon jednomsečnog štrajka postigli dogovor sa novim poslodavcem da im se zaostale plate, koje po radniku iznose preko 600.000 dinara, isplate u 16 rata, ali taj dogovor nije realizovan. Nije im isplaćena ni jedna rata, kao ni obećana socijalna pomoć u celosti, pa su umesto po 100.000 dinara dobili po 70.000.