Viši sud: Novo suđenje u slučaju imovine KBC "Dragiša Mišović"

Viši sud u Beogradu saopštio je danas da je ukinuo rešenje prema kojem je Kliničko-bolnički centar "Dragiša Mišović" dužan da naslednicima placa koji je bolnica svojevremeno kupila, isplati milion evra i predmet vratio na ponovni postupak.



Beogradski mediji preneli su ranije da će izvršitelji 12. jula ući u KBC "Dragiša Mišović" kako bi popisali stvari i obeležili ih markicama, što je prvi korak pred plenidbu imovine. Plenidbom imovine isplatio bi se dug naslednicima.



U saopštenju Viši sud je naveo da je 5. jula doneo rešenje kojim je preinačio rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu od 3. juna 2013. godine, tako što je dozvolio ponavljanje postupka, ukinuo rešenje Višeg suda u Valjevu doneto 23. oktobra 2015. i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu od 3. juna 2013. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak drugom veću u rad.



Čitav problem nastao je zbog spornog placa od 12 ari koji je u Kronštatskoj ulici broj 5 pripadao Simonidi Tanasijević do 1960. godine, kada ga je država nacionalizovala.



Tri godine kasnije KBC "Dragiša Mišović" je kupio to zemljište od opštine Savski venac i isplatio ga u tri rate. Bolnica, međutim, odavno ne gazduje tim placem. Ona ga je prodala Domu časnih sestara, a one 1992. godine preduzeću "Koling", koje je 2012. godine zbog duga od 24 miliona evra otišlo u stečaj.



Doneta je pravosnažna presuda da bolnica mora naslednicima da isplati oko milion evra i zbog toga je račun KBC "Dragiša Mišović" u blokadi već duži period.



Bolnica je do sada Simonidi Tanasijević isplatila tri miliona dinara.



Pokret "Sedam zahteva" pozvao je gradjane da se danas u 10 okupe ispred KBC "Dragiša Mišović" i tako, kako su naveli "mirnim putem spreče popis opreme u vrednosti duga te bolnice".