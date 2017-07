Pešić: Niko nije ponizio Srbiju kao premijerka Brnabić

To što je premijerka Srbije Ana Brnabić nosila na noge ruskom ambasadoru u Srbiji stenogram svog intervjua američkoj ageniciji Blumberg predstavlja najveće poniženje Srbije do sada, ocenjuje za RSE sociološkinja Vesna Pešić.

"Da ona ode i da taj stenogram nosi na uvid i da se pravda ruskom ambasadoru – verujte mi, ja prvi put moram da kažem, a vi znate da ja takve stvari ne izgovaram – da nikom nije palo na pamet da ovoliko ponizi Srbiju kao što je ona učinila. Čak i da je napravila grešku zbog neiskustva, neprihvatljivo je da ona ide ambasadoru ili bilo kome drugome i da nosi nekakav stenogram na noge", navodi Pešić i dodaje:

"Ona, izgleda, zaboravlja da drži najvišu političku funkciju u našoj državi! Da ona ide da se pravda nekakvom ambasadorčiću tamo – a i sama sam bila ambasador – to je apsolutno nezamislivo i moram da vam kažem da sam se prvi put nacionalno uvredila."

Premijerka Srbije Ana Brnabić predala je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čepurinu stenogram intervjua za američku agenciju Blumberg kako bi ga uverila da je loše interpretirana da bi Srbija pre izabrala Evropsku uniju nego Rusiju, rekla je u četvrtak portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Srpska premijerka je kazala da su njene reči pogrešno protumačene od strane američke novinske agencije i predala kompletan transkript svog intervjua agenciji Blumberg, koji nije sadržao reči koje joj se pripisuju. Mi sudimo na osnovu tih objašnjenja", rekla je Zaharova.

Bivši diplomata u vreme SFRJ Simeon Pobulić kaže da se u to vreme nije moglo zamisliti da nosioci najviših političkih funkcija idu da se pravdaju stranim ambasadorima.

"To sigurno u to vreme ne bismo uradili, ne samo zato što je to pitanje našeg suvereniteta, ugleda, časti nego i zato što postoje drugi načini da se to uradi. Tu malo ima i diplomatske neveštine", ocenjuje Pobulić.

U intervjuu Blumbergu pre nekoliko dana lokalni mediji su preneli da je premijerka Ana Brnabić izjavila da će se Srbija, ako bude morala da bira između bližih veza s Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučiti za ovo drugo.

Vesna Pešić smatra da nema nikakve hrabrosti u izjavi Brnabićeve da će Srbija između Rusije i EU izabrati Evropsku uniju jer je takav izbor već učinjen i to davno.

"Mi smo već izabrali, mi smo deset poglavlja otvorili. O čemu se tu radi? Zašto je ta njena izjava izazvala takvo ogromno iznenađenje i uzbuđenje? Pa, mi se borimo već od 5. oktobra 2000. godine – to je, dakle, već 17 godina – da uđemo u Evropsku uniju i sad smo ovako začuđeni što je ona to rekla? Pa, kako možemo da izaberemo Rusiju?", pita se Vesna Pešić.