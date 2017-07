Sarajevo: Počelo suđenje Kemalu Čauševiću za primanje mita

Pred Sudom BiH danas je čitanjem optužnice počelo suđenje bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH Kemalu Čauševiću, optuženom u predmetu "Pandora".



Optužnicom su obuhvaćeni i Anes Sadiković i Sedinet Karić, a iz Tužilaštva BiH je navedeno da je Karić potpisao sporazum o priznanju krivice.



Sudsko vijeće je donijelo odluku da se razdvoji Karićev predmet u odnosu na postupke protiv Čauševića i Sadikovića, a ukoliko sporazum o priznanju krivice bude prihvaćen, tužilac Dubravko Čampara rekao je da će Karić biti prvi svjedok.



Čauševićev advokat Asim Crnalić rekao je da nije saglasan s najavom tužioca, prenosi Birn.



Čaušević se tereti da je kao direktor UIO BiH tokom 2007. stupio u kontakt sa uvoznicima velikih količina tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, Sadikovićem i Karićem, koji su vlasnici više preduzeća koja se bave uvozom.



Prema navodima Tužilaštva, Čaušević im je obećao povlašteni status prilikom uvoza za njihova preduzeća, u vidu smanjenih iznosa za carinjenje, izbjegavanja detaljnih pregleda i priznavanja faktura za koje je znao da su na njima netačni podaci, te je tražio da mu Sadiković i Karić, kao protivuslugu daju iznos od 1.000 KM (oko 500 eura) po uvezenom kamionu.



Njih dvojica su na to pristali, te su novac donosili Čauševiću i davali na različitim lokacijama u Sarajevu i Banjaluci, navodi se u optužnici.



Sadiković i Karić optuženi su da su Čauševiću od 2007. do 2011. godine, za uvoz više od 1.700 kamionskih isporuka tekstila, dali iznos od 1,72 miliona KM (oko 850 tisuća eura).



Osim primanja dara, Čaušević je optužen i za zloupotrebu službenog položaja, te pranje novca.



Prema optužnici, novac pribavljen činjenjem krivičnih djela, bez kreditnog zaduženja, Čaušević je stavljao u legalne tokove kupovinom većeg broja skupocjenih nekretnina i zemljišta u Sarajevu.



U uvodnim riječima, tužilac Čampara je rekao da će dokazati navode optužnice saslušanjem 45 svjedoka, tri vještaka i ulaganjem skoro 100 materijalnih dokaza.



Advokat Crnalić se osvrnuo na sporazum o priznanju krivice, koji je Čaušević prethodno postigao sa tužiocem Čamparom.



"Nakon što je svjedočio i dao informacije o činjenicama za koje tužioci nisu znali, oni su sada to priložili kao dokaz. To je nezakonit dokaz, a tužilaštvo je na prevaru dobilo informacije koje nije imalo", naveo je Crnalić.



On je dodao da će odbrana dokazati da firme naznačene u optužnici nisu imale drugačiji tretman od ostalih.



Karićev branilac Amir Omerćehajić istakao je da je sporazum njegovog klijenta sa Tužilaštvom BiH postignut bez pritiska.



Sporazum će biti razmatran 13.jula.



Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Čauševića 17. februara, a potvrđena je 16. marta.