Napad iz helikoptera na zgradu suda u Karakasu

Policijski helikopter otvorio je vatru na zgradu venecuelanskog Vrhovnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova, u kako ga je je predsjednik Niccolas Maduro nazvao, "osujećenom terorističkim napadu" s ciljem njegovog svrgavanja s vlasti, prenosi Fena.



Konfuzna razmjena vatre, koja će pojačati napetosti u zemlji ionako paraliziranoj višemjesečnim smrtonosnim antivladinim protestima, desila se dok se Maduro uživo obraćao naciji na državnoj televiziji u utorak. Kasnije je kazao da je helikopter otvorio vatru na provladin sud ispaljujući granate, od kojih jedna nije bila aktivirana čime je izbjegnut veći broj žrtava.



Dodatno komplicirajući konfuznu situaciju, slika plavog policijskog helikoptera kako nosi antivladin transparent pojavila se na društvenim mrežama otprilike u isto vrijeme kada je navodni policijski pilot, identifikovan kao Oscar Perez, pozvao na pobunu protiv Madurove "tiranije" u okviru koalicije pripadnika snaga sigurnosti Venecuele. Vlasti su saopćile da još tragaju za čovjekom.



"Imamo dva izbora: da nam sutra sudi vlastita savjest i da se ljudi danas počnu oslobađati ove korumpirane vlade", izjavio je čovjek, čitajući saopćenje s četvoricom ljudi u vojnim uniformama, skijaškim maskama i nudeći nešto što je ličilo na borbene puške, koje su bile iza njega.



Brojni Madurovi protivnici pojavili su se na društvenim mrežama kako bi optužili predsjednika da je orkestrirao napad kako bi opravdao kampanju protiv Venecuelanaca koji pokušavaju blokirati njegove planove da sačini novi ustav zemlje. Venecuela je zahvaćena demonstracija protivnika predsjednika u kojima je ubijeno 75 ljudi a stotine su povrijeđene.



Nakon incidenta, Maduro je zvučao relativno smireno i ljutito dok se obraćao javnosti o onome šta se dešavalo u zračnom prostoru iznad predsjedničke palate.



"To je moglo izazvati tragediju s nekoliko desetaka poginulih i ranjenih - kazao je on, nazivajući to "terorističkim napadom", prenosi Associated Press.