Brammertz: Srbija i RS treba zvanično da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid

Glavni tužilac Haškog tribunal Serge Brammertz izjavio je da je negiranje genocida u Srebrenici "postalo uobičajeno", i da se treba nadati da u Srbiji i Republici Srpskoj zvanično priznaju da je u Srebrenici izvršen genocid.



"Negiranje genocida je danas, na žalost, uobičajeno. Ono čemu se moramo nadati u Srbiji i Republici Srpskoj je da zvanično priznaju da je u Srebrenici počinjen genocid", rekao je Brammertz za sarajevsko "Oslobođenje".



Navodeći da genocid nije pitanje o kojem treba diskutovati, on je naveo da vlasti u Srbiji i RS "moraju imati časti i hrabrosti da priznaju istinu".



"To nije potpuno rješenje, ali teško je vidjeti da će se taj problem početi rješavati i da će početi pravo pomirenje ako se to i dok se to ne dogodi", naveo je Brammertz.



On je dodao da je Haški tribunal "samo osudio pojedince za zločine, uključujući za genocid", dodavši da optuženi za genocid vole da kažu da su "radili u ime Srbije".



Na taj način, kako je ocijenio, oni minimiziraju vlastitu krivicu i pokušavaju stvoriti "kolektivnu krivicu".



"Ja bih rekao da je genocid najosjetljivije pitanje za žrtve, posebno za porodice onih sedam hiljada muškaraca i dječaka ubijenih u Srebrenici, i onih 30 hiljada žena, dece i starijih koji su terorisani i silom istjerani iz svojih domova", naglasio je glavni tužilac Haškog tribunal.



Žrtve i njihove porodice, ukazao je on, i danas se bore da obnove svoje živote, zbog čega svi treba da im pruže punu podršku.