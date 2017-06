Srbija: Radnici 'Goše' ponovo blokirali prugu

Radnici Fabrike šinskih vozila “Goša” iz Smederevske Palanke u petak su, četvrti put zaredom, između devet i deset časova blokirali prugu Begrad - Niš na železničkom Koridoru 10, tražeći hitnu isplatu zaostaih plata. Tokom blokade nezadovoljni radnici su sedeli na šinama i pragovima i tako na sat vremena obustavili putnički i teretni železnički saobraćaj na tom međunarodnom koridoru.

Miloš Ristić, jedan od nezadovoljnih radnika “Goše” kaže za RSE da je nevolja naterala njega i njegove kolege da napuste proizvodne hale i blokiraju prugu.

“Niko od nas nije ovde izašao iz obesti i inata. Mi smo jednostavno doterani do zida i nemamo više gde dalje”, kaže Ristić i dodaje da su radnici revoltirani lažnim obećanjima koja su dobijali.

“Svi su nam svašta obećavali, počevši od ministara do premijera i svih ostalih, ali ništa od tih obećanja. Ovo ne traje jedan mesec ili jedan dan, već četiri i po godine i nisu u pitanju samo radnici već i naše porodice”, navodi naš sagovornik.

Prema njegovim rečima radnici su, zbog neisplaćenih zarada, i dalje u veoma nezavidnom socijalnom položaju jer im se pojedinačno duguje između 600.000 i 700.000 dinara.

“Kako se mi dovijamo da preživimo to samo Bog zna. Vi kada ne platite struju niko vas ne pita zbog čega niste platili već samo dođu i isključe je. Ovde ima ljudi sa malom decom koji nemaju struju četiri godine. To je sramota cele države koja 350 ljudi sa porodicama svesno gura u propast i neće ništa da preduzme da to spreči”, ističe Ristić.

Predsednik Štrajkačkog odbora Milan Vujičić, kaže za RSE da oni svakodnevno šalju dopise nadležnim ministarstvima, ali da od njih ne dobijaju nikakve odgovore. On je jučerašnju uplatu od po 100 dinara na račune svih radnika, nazvao “skandaloznom i ponižavajućom”, ironično zaključivši da im je sada “socijalni položaj odličan”.

“To je, na žalost naša realnost jer radnici i dalje jedva preživljavaju, čekajući neisplaćene zarade, uplatu doprinosa za penzijsko i socijalno osiguranje, kao i povezivanje radnog staža. Kada se plate ne isplaćuju godinama, normalnom čoveku je teško i zamsliti kako radnici i njihove porodice preživljavaju. Da bismo preživeli, posle rada u fabrici radimo građevinske i poljoprivredne poslove, pozamljujemo novac od rođaka i prijatelja”, ističe Vujičić, dodajući da radnici nisu imali drugog izbora nego da blokadom pruge ukažu na probleme radnika i neizvesnu sudbinu fabrike.

“Radnici žele da se fabrika sačuva, ali sudeći po sadašnjoj situaciji, nekom je u interesu da se ona zatvori”, kaže Vujičić.