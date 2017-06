Ubedljivo vođstvo Makronove stranke na izborima u Francuskoj

Stranka Republika u pokretu francuskog predsednika Emanuela Makrona je osvojila najviše glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora i na putu je da ostvari ubedljivu pobedu nakon drugog kruga 18. juna sa više od 400 od 577 mesta u francuskoj skupštini, prenosi BBC.

Makronov centristički pokret je osvojio od 32,2 do 32,9 odsto glasova, desničarski Republikanci od 20,9 do 21,5 odsto, ekstremno desničarski Nacionalni front oko 14 odsto, radikalna levica 11 odsto a socijalisti, do skora na vlasti, 10,2 odsto glasova, rezultati su ankete instituta za istraživanje javnog mnjenja Ipsos-Sopra Steria.

Komunistička partija je na šestom mestu sa tri odsto glasova kao i ekološka stranka Pokret zelenih koji je, prema izlaznim anketama, osvojio oko tri odsto.

Republika u pokretu je takodje osvojila najviše glasova Francuza koji žive u inostranstvu, naveo je Mond.

Izbore je obeležio slab odziv birača - oko 50 odsto - zbog rezignacije među Makronovim oponentima, a i zamora od glasanja prošlog meseca kada je izabran novi predsednik.

Makronova partija je osnovana tek pre godinu dana i većina kandidata ima malo ili nikakvog političkog iskustva.