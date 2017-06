Han: Očekujem podršku za ekonomsku zonu Zapadnog Balkana

Evropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je danas u Beogradu da su svim zemljama regiona potrebne veće investicije da bi postale prosperitetne i da očekuje da se na narednom samitu EU i lidera regiona u Trstu podrži koncept ekonomske zone Zapadnog Balkana, prenosi Beta.

"EU je opredeljena za proces proširenja i zajednička je želja da se bude deo evropske porodice. Sve zemlje imaju potrebu za većim investicijama da bi postale ;prosperitetne članice EU. To je najbolji način da se stimuliše privreda i ubrza rast", izjavio je Han na otvaranju foruma "EU-Zapadni Balkan o investicionoj klimi".

Ključno za unapredjenje investicione klime su vladavina prava, snažne i nezavisne institucije i modernizovana javna uprava, rekao je Han.

"Kada postoji siva ekonomija, što smanjuje državne prihode, dovodi do nelojalne konkurencije i manjeg kvaliteta radnih mesta, onda investitori neće doći", rekao je Han.

Han je rekao da je EU u cilju fizičkog povezivanja regiona s ostatkom Evopre opredelila 1,3 milijardi evra grantova i cilj je da se do 2020. godine poveća na 13,5 milijardi evra investicija u ključnim oblastima kao što su energetika i saobraćaj, ali da privatne investicije i dalje znatno zaostaju na Zapadnom Balkanu.

Evropski komesar je rekao da se trgovina EU i regiona Zapadnog Balkana proteklih 10 godina više nego udvostručila i prošle godine dostigla 44 milijardi evra i da se izvoz iz regiona povećao sa sedam na 18 milijardi evra.

Direktne strane investicije iz EU u regionu su 2015. činile oko 50 odsto ukupnih investicija, a u Srbiji više od 60 odsto, rekao je Han i dodao da bi stvaranje regionalne ekonomske zone doprinelo većem mogućnostima investicija.

Evropski komesasar je izrazio očekivanje da se na samitu u Trstu u julu podrži koncept ekonomske zone Zapadnog Balkana i ocenio da treba unaprediti postojeći CEFTA sporazum, istakavši da taj sporazum nije alternativa EU, već važan korak u pristupanju Uniji.

"Ponekad čujemo da bi to mogla da bude vrsta odvraćanja od budućeg puta u EU. Upravo suprotno, to je konkretna priprema za buduće pristupanje, dodatna pomoć u pripremi regiona, poslovnog sektora i javne uprave za nove izazove, ali i nove mogućnosti", izjavio je Han.

Podsetio je da je takva vrsta poslovne integracije pomogla da se stvore radna mesta u zemljama centralne Evrope koje su postale članice EU, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj.

"Mi smo svi mali igrači, države se udružuju i prave veliko tržište što omogućava investitorima da dodju do većeg dela tržišta i više potrošača. Veličina je bitna za investitore i to važi i za ovaj region s tržištem od 20 miliona potrošača i neiskorišćenim potencijalom", rekao je Han.

Današnja investiciona konferencija u Beogradu, ocenio je Han, pruža mogućnost da se direktno čuju iskustva, identifikuju izazovi, prepreke, nedostaci i mogućnosti u vezi s konceptom regionalnog ekonomskog tržišta.

Za to će, dodao je, biti potrebno vreme, upornost i reforme.

"Naš glavni cilj su mir, stabilnost i prosperitet i ako to na kraju dovede do članstva u EU, to će biti sjajno, ali pre svega se radi o uslovima života i životnom standardu ljudi u regionu", kazao je komesar EU.