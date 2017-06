HNS ne ulazi u hrvatsku Vladu, Vrdoljak podnio ostavku

Predsjednik Hrvatske narodne stranke (HNS) Ivan Vrdoljak izjavio je u utorak navečer nakon višesatne sjednice Predsjedništva HNS-a da ta stranka neće ući u hrvatsku Vladu te da on podnosi ostavku na sve političke funkcije.



"Nakon duge rasprave na Predsjedništvu bilo je apsolutno vidljivo da će se stranka podijeliti. Ja to nisam želio dozvoliti i odlučio sam predložiti Predsjedništvu da HNS ne ide u Vladu s Hrvatskom demokratskom zajednicom i da podnosim ostavku na sve političke funkcije", rekao je Vrdoljak.



Ustvrdio je kako je imao "iskrene namjere izvući Hrvatsku iz političkih rovova". Ali, dodao je, odluka da se dijeli stranka nema cijenu koju bih dozvolio.



To je bilo moje dijete i ja se povlačim sa svih političkih funkcija, rekao je i dodao kako je "stranka usvojila odluku koju je predložio i za nju glasao - ne ulazimo u Vladu Republike Hrvatske".



Unatoč ostavci na dužnost predsjednika HNS-a, Vrdoljak će ostati u stranci.