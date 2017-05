Leposavić: Pucano na kabinet gradonačelnika i sedište Partije kosovskih Srba

Sinoć oko 22.10 pucano je rafalno iz vatrenog oružja na zgradu Centra za socijalni rad u Leposaviću, u kojoj se nalazi i kabinet gradonačelnika Leposavića, Dragana Jablanovića, kao i kancelarija Partije kosovskih Srba, čiji je lider njegov sin, Aleksandar Jablanović. Ova partija je jedna od pet srpskih partija koja izlazi na prevremene parlamentarne izbore, 11 juna.

Vest o napadu za Radio Slobodna Evropa je potvrdio šef operative kosovske policije Željko Bojić.

Bojić kaže da povređenih lica nije bilo, ali je na zgradi pričinjena materijalna šteta. Uviđajna ekipa je izašla na lice mesta, a uviđaj sinoć zbog mraka nije završen, pa se nastavlja i danas.

Inače, Dragan Jablanović, gradonačelnik Leposavića kaže za RSE da su mu pojedinci, koji su se nalazili u njegovoj kancelariji, pre nedelju dana zabranili prilaz kancelarijama.

„Nakon naše intervencije policija je s njima pregovarala dok je tužilac dao nalog da se izbace. Saznali su za dolazak policije, javili su im njihovi doušnici i pet minuta pre toga su pobegli. Onda je iz Leposavića VD direktor Centra za socijalni rad po srpskom sistemu odmah izbacio radnike i zaključao sprat, uzeo novi katanac, pa nismo mogli ništa da uradimo ni u četvrtak ni petak“, kaže Jablanović.

Dodaje da je juče u prisustvu komisije skinuo taj katanac, te da su ušli u prostorije. Jablanović naglašava i da se u prizemlju zgrade nalaze stranačke prostorije i štab za prevremene izbore koji non stop radi.

„Oni su oko 22.10 krenuli rafalnom paljbom iz više oružja, vidi se tačno na licu mesta da je pucano direktno i sa strane, pod kosinom. Sreća što su prvo pucali u moju kancelariju koja je sprat iznad stranačkih. Za to vreme ovi dole su polegali (štab Partije kosovskih Srba) na pod, inače bi bilo sigurno mrtvih s obzirom da su meci udarili gde su oni sedeli“, ispričao je Jablanović.

Kako dodaje, njegova kancelarija je potpuno demolirana i "izvršen je pokušaj višestrukog ubistva".

„To je strašno jer, ako se politički razlikujemo, zašto napadaju ljude, hoće da ubiju? Pa to nema nigde u svetu. Kakvo smo to društvo? I to Srbe. Oni prete svakodnevno, isteruju naše kandidate ako ima neko da radi u srpskom sistemu, dobijaju otkaze. Mi smo u službi građana, moramo da izdržimo zbog građana. Ovo ludilo treba da prekinu oni što su počeli inače će da izađe na još lošije stvari“, dodao je Dragan Jablanović.

Za razliku od prošlih izbora, kada su se svi okupili oko jedne, Srpske liste, politički predstavnici Srba na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna izlaze sa pet lista.

Beograd je, međutim, pozvao srpsku zajednicu na Kosovu da podrži samo Srpsku listu čiji je nosilac Slavko Simić, što su osudili ostali.