Makron: Bez dogovora sa SAD o klimi

Lideri Grupe sedam su danas priznali da nije moguće usaglasiti gledišta sa SAD o borbi protiv klimatskih promena i to će biti uneto u završni akt samita u Taormini, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron.



Lideri G7 su u petak našli zajednički jezik oko nekoliko tema, počevši od borbe protiv terorizma nakon bombaškog napada u Mančesteru, ali i dalje postoje tačke neslaganja od kojih je najvažnija pitanje klimatskih promena.



Na tom pitanju vlada potpuni zastoj uprkos pokušajima Nemačke, Francuske, Italije, EU, Japana i Kanade da nagovore SAD na promenu stava.



Izvesno je da će SAD nastaviti da razmatraju šta da učine sa Pariskim klimatskim sporazumom po kome je potrebno smanjiti emisiju gasova staklene bašte, dok su ostale članice G7 potvrdile privrženost tom dogovoru.



"Trampovi stavovi evoluiraju, on je ovde došao da uči", rekao je juče Trampov ekonomski savetnik Geri Kon, ali su druge delegacije skeptične zbog izjave savetnika za nacionalnu bezbednost Herberta Mekmastera koji je rekao da je "to stvar koja se neće promeniti jer Tramp odluke donosi na osnovu onoga što je najbolje za Amerikance".



Lideri G7 su se jutros sastali i sa liderima Nigera, Nigerije, Etiopije, Kenije i Tunisa.



Italija, koja predsedava samitu, postavila je Afriku kao prioritet i očekuje da će biti usvojena ambiciozna deklaracija o migracijama, ali će izvesno biti značajno ublažena pod pritiskom SAD.



Juče je potpisana zajednička deklaracija o terorizmu u kojoj je naglašena potreba za pritiskom na internet kompanije da se više bore protiv radikalnih sadržaja što je zahtevala Britanija.



Na samitu se razgovaralo i o međunarodnoj trgovini, sukobima u Libiji i egipatskom bombardovanju te zemlje i Severnoj Koreji.



Na temu Severne Koreje, Tramp je uverio japanskog premijera Šinzo Abea da će "severnokorejski problem biti rešen".