Dačić: Diplomate u Libiji moraće da izmeste rad u Tunis

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Novom Sadu da će srpske diplomate u Libiji najveći deo svojih aktivnosti morati da obavljaju u Tunisu.



On je rekao da je u Libiji, nakon pogibije ambasadora Olivera Potežice, ostao samo jedan diplomata, a da će mu se drugi uskoro pridružiti.



Dačić je naveo i da će oni najveći deo svojih aktivnosti morati da obavljaju u Tunisu, kao i druge ambasade.



"Na tom putuje Potežica i poginuo, na putu za Tunis", rekao je Dačić novinarima na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, prenosi agencija Beta.



On je objasnio da nakon svega, ambasada ne može da bude zatvorena, već samo premeštena, jer ako se zatvara, procedura otvaranja predstavništva mora da krene od početka.



Dačić je kazao da Srbija ima nekoliko ambasada o kojima se intenzivno razmišlja "šta sa njima da se učini", poput onih u Siriji i Iraku, odnosno i drugim zemljama gde su "česte terorističke aktivnosti".



"Smanjili smo broj prisustva naših ljudi, niko nije nastradao u Tripoliju, gde nema opasnosti. Kada je reč o ambasadoru Potežici, on je nastradao u saobraćajnoj nesreći, i potrebno je smiriti razne priče koje se pojavljuju u medijima da se to desilo tokom pokušaja otmice i slično", rekao je Dačić.



On je dodao i da su nekoliko meseci pre pogibije, diplomate u toj ambasadi dobile nalog da svoje aktivnosti izmeste iz bezbednosnih razloga.



"To su ljudi koji su navikli na razna mesta i uslove, opasnosti, i on se prvi protivio zatvaranju ambasade u Libiji. Ono što je važno sada jeste da se bezbednosno sagleda gde su naši ljudi koji žive tamo i rade tamo", kazao je Dačić.



Upravo zbog toga, kako je objasnio, Srbija ne može u isto vreme da zatvori ambasadu i da se brine o zahtevima gradjana koji tamo odlaze i žive.



"U tom smislu, rasprava o tome da li je trebalo zatvoriti ambasadu ili ne, potpuno je bespredmetna i o tome se donose odluke na bezbednosnom i na političkom nivou", dodao je ministar Dačić.



On je dodao i da je Libija bila jedna od zemalja koja je održala svoju ambasadu u Beogradu kada je on bio bombardovan 1999, i da danas u Beogradu ima 24 libijskih diplomata.



Dačić je napomenuo i da Srbija ima svoje spoljnopolitičke, državne i nacionalne interese kada je reč ambasadama.



Rekao je i da "nije niko tražio ostavku ministra spoljnih poslova Kine, kada su dvojica njihovih diplomata stradali u Beogradu".



"Isto tako je i Libija, kada je Srbija bila u najtežim danima, držala otvorenu ambasadu u Beogradu. Ne možemo to da zaboravimo", kazao je Dačić.