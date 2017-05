Tunis: Vojska na ulicama zbog demonstracija

Predsednik Tunisa Bedži Kaid Esebsi je naložio vojsci da zaštiti naftna i fosfatna postrojenja zbog sve učestalijih i masovnijih demonstracija građana nezadovoljnih visokom nezaposlenošću i korupcijom u unutrašnjosti zemlje.



"Država mora da štiti resurse naroda", rekao je Esibsi nakon što su u nekoliko navrata demonstranti blokirali puteve i time praktično zaustavili proizvodnju i dodao da je zbog toga ekonomija pretrpela gubitak od dve milijarde dolara, što je pogoršalo spoljni dug, prenosi Beta.



On je rekao da je doneta "ozbiljna ali neophodna odluka", i da iako imaju prava da demonstriraju, građani to moraju učiniti u skladu sa zakonom.



Demonstrante, koji već nekoliko nedelja izlaze na ulice, policija je juče rasterala suzavcem, a u gradu Teruba jedan trgovac se zapalio tokom protesta. On je prebačen u bolnicu i nije životno ugrožen.



Demonstranti traže više poslova i bolje uslove života u unutrašnjosti zemlje, koja je mnogo siromašnija od priobalja. Takođe su nezadovoljni jer smatraju da je sadašnja vlada omogućila bogatašima koji su tokom prethodnih režima bili povezani sa korupcijom, da nastave poslovne aktivnosti.