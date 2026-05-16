Istraga protiv smenjenog šefa policije u slučaju ubistva, sumnja se da je zvao žrtvu da dođe bez pratnje

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 16. maja da je pokrenulo istragu protiv smenjenog šefa beogradske policije Veselina Milića i još devet osoba koji su uhapšeni pod sumnjom da su izvršili različita krivična dela u slučaju ubistva muškarca A.N. za čijim se telom traga.

Sumnja se da je Milić bio u restoranu u društvu dvojice saizvršilaca Saše V. i Maria S, te da je telefonom pozvao A.N. i predložio mu da dođe kako bi raspravili međusobne nesuglasice, navodi se u naredbi Tužilaštva za sprovođenje istrage.

Dodaje se i da je žrtvi sugerisao da ne dođe u pratnji svog obezbeđenja.

"A.N. je po dolasku ispred restorana i uočavanju vozila koja koriste osumnjičeni, prvobitno odlučio da napusti mesto događaja, ali se nakon poziva Saše V, sa kojim je od ranije u sukobu, vratio, ušao u restoran i seo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom M", piše u saopštenju.

Nakon rasprave, Saša V. je iz pištolja ispalio nekoliko hitaca u A.N i ubio ga.

Pištolj mu je, kako se dodaje, prethodno donela supruga osumnjičenog Danka V.

U saopštenju se navodi da je osumnjičeni za pomaganje Dejan S. nakon počinjenog ubistva odvezao Sašu V. i Maria S. van Beograda, ali se ne navode detalji o daljoj ulozi Veselina Milića koji se sumnjiči za prikrivanje ubistva.

Tužilaštvo je saopštilo i da nastavlja potragu za A.N, koji je "prema prikupljenim dokazima ubijen".

Šef beogradske policije Veselin Milić smenjen je nakon hapšenja 15. maja.

Sud mu je odredio jednomesečni pritvor navodeći da okolnosti ukazuju da će u slučaju boravka na slobodi uništiti, sakriti ili falsifikovati dokaze i tragove krivičnog dela, kao i da će uticati na svedoke.

Milić je u dva mandata bio načelik beogradske policije.

U međuvremenu je bio savetnik predsednika Srbije koji ga je 2021. odlikovao medaljom za hrabrost.