Novi protest i zahtev za ostavkom gradonačelnika Beograda

Ispred Skupštine Beograda počeo je novi protest građana na poziv inicijative "Ne(da)vimo Beograd", sa kog zahtevaju ostavku gradonačelnika Siniše Malog zbog rušenja objekata u beogradskoj četvrti Savamala u postizbornoj noći između 24. i 25 aprila 2016. godine. Neposredan povod za još jedan u nizu protesta je nereagovanje tužilaštva na tvrdnje bivše supruge gradonačelnika da joj je Siniša Mali priznao da je organizovao rušenje.

Profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić je sa protestu pozvala institucije da rade svoj posao, i uzmu u obzir intervju bivše supruge Siniše Malog.

Predstavnik inicijative Dobrica Veselinović rekao je agenciji Beta da je protest nastavak buđenja građanskog otpora "spirali laži i neistina koje režim i mediji bliski njemu iznose".

"Povod svega je projekat Beograd na vodi i rušenje u objekata u Savamali, ali dubinski uzroci su mnogo veći a to je nezadovoljstvo situacijom u našem gradu i našoj zemlji. Ovaj broj ljudi koji izlazi ovde pokazuje da su nam potrebne ozbiljnije promene", rekao je Veselinović.

On je dodao da su danas sa njima i sindikati vojske i policije, Sindikat namenske industrije, Prosvetni sindikat, kao i građani iz Niša i Novog Sada.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da je „vrlo teško da Siniša Mali ostane na mestu gradonačelnika“, ali nije precizirao da li će on biti smenjen ili će podneti ostavku, niti kada bi se to moglo dogoditi. U intervjuu za RTS, Vučić je rekao da „pod pritiskom neće da reaguje“ i da nikada neće smeniti nekoga „jer to zahteva neko sa ulice“. On je pohvalio rezultate rada gradonačelnika, i ponovio da „ne bi kudio one koji su rušili da su to uradili u po bela dana“.

"Nažalost, oni su to uradili kada ne treba, i imaće za to političke posledice. U tom smislu pozicija Siniše Malog nije laka", rekao je Vučić i dodao da Mali neće biti kandidat za gradonačelnika ispred Srpske napredne stranke.

"Razgovarao sam sa njim pre dva dana, ne znam da li me je razumeo, ali sam mu to rekao", naveo je Vučić.

Dodao je i da je od bivše supruge gradonačelnika Marije Mali dobio nekoliko pisama, ali nije želeo da ih komentariše.



Podsećamo, Marija Mali je u intervjuu za „Mrežu za istraživanje kriminala i korupcije“ (KRIK) rekla da joj je Siniša Mali ispričao da je organizovao rušenje "nekih kolibica" u Hercegovačkoj ulici kako bi otklonio smetnje u izgradnji projekta "Beograd na vodi".

Radio Slobodna Evropa (RSE) uputio je u ponedeljak, 13. februara Tužilaštvu pitanje da li će reagovati na ove tvrdnje, no odgovor za sada nismo dobili.

Inicijativa "Ne(da)vimo Beograd" zahteva odgovornost svih onih koji su planirali, organizovali, sproveli, ali i zataškavali "suspendovanje pravne države u korist interesa male grupe ljudi bliskih vlasti".

"Zahtevamo da ostavka bude prvi korak ka krivičnom procesuiranju Malog i svih umešanih u zločin u Savamali, ali i u serijsku kriminalizaciju javnih funkcija, instrumentalizaciju institucija i pravosudja i privatizaciju vlasti", navodi se u saopštenju.

Ovo je sedmi po redu protest u organizaciji inicijative "Ne(da)vimo Beograd". Građani su na njihov poziv masovno izašli na ulice nakon što su pod okriljem postizborne noći, aprila prošle godine, maskirani ljudi bagerima porušili nekoliko objekata u Savamali, na prostoru predviđenom za „Beograd na vodi“.

Građani, koji su se na ovom mestu zatekli tokom rušenja, ispričali su da su zatvarani i vezivani, i da su im ljudi sa fantomkama oduzimali im mobilne telefone. Policija je, prema svedočenju građana, ostala nema na njihove pozive, a tadašnji Zaštitnik građana Saša Janković je zbog ovih tvrdnji obavio kontrolu rada policije i utvrdio da je naređenje da se ne postupa stiglo iz vrha policije.

Više javno tužilaštvo reagovalo je tek deset dana posle rušenja, navodeći da je zatražilo od policije da sasluša svedoke i prikupi dokaze.

U kratkom periodu, izjave gradskih i državnih čelnika o slučaju Savamala bile su oprečne – od toga da grad nema nikakve veze sa rušenjem, do ocena da je objekte i „trebalo srušiti jer su u pitanju nelegalne barake“.

Podsećamo, Srbija se ugovorom koji je potpisala sa investitorom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata obavezala da izvrši, pravno i fizičko raščišćavanje zemljišta, kao i da obezbedi komunalnu infrastrukturu za projekat „Beograd na vodi“.

Odbacujući odgovornost za rušenje u Hercegovačkoj ulici u Savamali, gradski čelnici tvrdili su da ovaj prostor još nije bio predviđen za potrebe „Beograda na vodi“. “Insajder bez ograničenja” je međutim otkrio da je Srbija preuzela obavezu da to područje očisti do 30. juna 2016.

Uz poruke da bi on „nelegalne barake rušio danju“, i nazvajući one koji su to učinili tokom noći „kompletnim idiotima“, premijer Aleksandar Vučić, dva meseca kasnije, kao glavne krivce označava vrh gradskih vlasti.

„Urađeno je nešto što ne sme da se ponovi i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu, i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti“, rekao je Vučić u junu 2016. godine.

Niko međutim do danas nije odgovarao, a svi gradski čelnici i dalje su na svojim pozicijama.

U međuvremenu, protesti građana, uz okupljanja ispred Skupštine Beograda i šetnje, bile su sve masovnije. Uprkos njihovim zahtevima i najavama zvaničnika da će slučaj biti rešen, ni deset meseci nakon rušenja, ništa se nije dogodilo. Dok iz Tužilaštva do danas poručuju da o ovom slučaju „nema ništa novo“, gradonačelnik je najavio da će preuzeti odgovornost ukoliko istraga potvrdi da je umešan u rušenje, tvrdeći ipak da „sa tim nema veze“.

Za razliku od „neefikasnosti“ nadležnih u slučaju procesuiranja odgovornih za rušenje, institucije su se pokazale neočekivano učinkovitim kada su se na optuženičkoj klupi našli novinari koji pozivaju na odgovornost. U ekspresnom postupku ministar policije dobio je tužbu protiv nedeljnika NIN, zbog teksta i naslovne strane "Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale". Istom brzinom su i aktivisti Inicijative "Ne da(vi)mo Beograd" pozivani na razgovore u policiju nakon protesta ispred Gradske uprave.