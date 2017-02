Radovanović: Tužilac da reaguje povodom navoda Marije Mali

Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio je danas da bi tužilaštvo trebalo da sasluša Mariju Mali, bivšu suprugu gradonačelnika Siniše Malog kako bi utvrdilo da li je verodostojna izjava da joj je suprug priznao da je organizovao rušenje u Savamali u Beogradu.



On je za agenciju Beta rekao da je Savamala veliki problem policijske i pravne prirode i da ne sme biti zaboravljen.



"Tužilaštvo bi u cilju vladavine prava moralo da interveniše. Izjava supruge je data nakon spora o razvodu, ali tužilac bi trebalo da utvrdi je li ta izjava verodostojna. Na osnovu toga bi mogao da pokrene postupak u pravcu daljeg utvrđivanja šta se u tom slučaju dogodilo", ocenio je Radovanović.



U kabinetu gradonačelnika je rečeno da se on neće oglašavati povodom intevjuua koji je Mreži za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) dala Marija Mali.



Inicijativa "Ne da(vi)mo Beograd" zatražila je danas hitnu ostavku gradonačelnika Siniše Malog i raspisivanje lokalnih gradskih izbora.



U intervjuu KRIK-u Marija Mali izjavila je da joj je Siniša Mali ispričao da je organizovao rušenje "nekih kolibica" u Hercegovačkoj ulici u beogradskoj Savamali kako bi otklonio smetnje u izgradnji projekta "Beograd na vodi".



"Ja sam u to vreme bila u Crnoj Gori sa decom koja su bila na raspustu. Izbori su bili 24. aprila, on je odmah sutradan došao avionom. Ispričao je to kao najobičniji događaj. 'Imao sam problem, neki nisu hteli da se isele. Organizovao sam akciju raščišćavanja. Došli ljudi u sred noći, malo tamo nešto polupali. Ništa strašno nisam uradio'. To su bile, po njegovim rečima, neke barakice tamo, kolibice", ispričala je Marija Mali za portal KRIK-a.



U noći između 24. i 25. aprila 2016. grupa ljudi maskiranih "fantomkama" bagerima je porušila objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, a građani su pozivali policiju i prijavljivali da ih nepoznate osobe maltretiraju i da im oduzimaju mobilne telefone. Policija nije izašla ni na jedan poziv.